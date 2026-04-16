慶祝地球月 傲雷推出經久耐用的新款手電

用戶可更換電池 ，意味著使用多年後電池容量衰減時，用戶只需安裝新電芯，無需丟棄整支手電。

，意味著使用多年後電池容量衰減時，用戶只需安裝新電芯，無需丟棄整支手電。 旋轉隱藏式 USB-C 接口 ，有效減少充電式手電最常見的故障點之一：接口損壞。更耐用的接口可大幅減少產品過早更換的情況。

，有效減少充電式手電最常見的故障點之一：接口損壞。更耐用的接口可大幅減少產品過早更換的情況。 雙開關係統（側面開關 + 尾部開關），可瞬間開啟月光模式（<1流明）。用戶按需選擇亮度，杜絕光照浪費與過度照明。

ArkPro Ultra Onyx Black：適配各類場景的可持續照明

充電式設計替代一次性電池 ：內置2,000 mAh電池，循環充放電300次後仍可保持80%以上容量。一支ArkPro Ultra在使用壽命內可替代數百乃至數千節一次性AA/AAA電池，減少重金屬污染、垃圾填埋與資源浪費。

：內置2,000 mAh電池，循環充放電300次後仍可保持80%以上容量。一支ArkPro Ultra在使用壽命內可替代數百乃至數千節一次性AA/AAA電池，減少重金屬污染、垃圾填埋與資源浪費。 多功能合一 ：集成紫外光、綠激光、聚光、泛光四種光源於一身，機身小巧緊湊。無論是通勤歸家、遛狗，還是星空露營，一支產品即可替代多個單一功能照明工具，減少裝備浪費與生產足跡。

：集成紫外光、綠激光、聚光、泛光四種光源於一身，機身小巧緊湊。無論是通勤歸家、遛狗，還是星空露營，一支產品即可替代多個單一功能照明工具，減少裝備浪費與生產足跡。 低耗光效設計：行業普遍追求更高流明亮度，而實際使用場景極少需要極限亮度。ArkPro系列從設計之初便以恰到好處、精準可控的光效為核心，避免強光刺眼與光照浪費。

O-Aluminum材質與紙質包裝：經久耐用，環保包裝

自2025年8月起，ArkPro系列已採用無塑料紙質包裝，原材料源自森林管理委員會(FSC)認證的可持續林場。全新指揮家系列同樣遵循該環保標準。而可持續理念不止於減少廢棄物，更在於提升產品耐用性。為此，指揮家Ultra與ArkPro Ultra均採用傲雷自研O-Aluminum一體化機身，強度接近標準6061鋁合金的兩倍，並在美國、德國、法國、日本及澳大利亞提供終身質保服務。

定價與發售信息

為慶祝傲雷成立19週年，2026年4月20日至4月24日（美國東部時間）期間，指揮家系列享10%折扣。折扣後，指揮家4 Pro售價62.99美元，指揮家Ultra售價89.99美元。ArkPro Ultra Onyx Black定價129.99美元。

關於傲雷

傲雷創立於2007年，是全球便攜照明領域的創新企業，為日常攜帶、戶外、戰術及專業場景提供高科技照明解決方案。公司擁有超1200項專利，斬獲iF設計獎、紅點設計獎等多項國際榮譽，產品覆蓋全球100多個國家和地區。

聯繫方式：[email protected]

SOURCE Olight Group Co.,Ltd