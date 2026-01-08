傲雷在2026年CES上推出ArkPro系列，树立家庭安全防护新標竿

專門為讓家庭安心、滿足日常可靠使用需求而設計

ArkPro 系列採用纖薄扁平的鋁制機身結構，以增強握持穩定性，確保在光線昏暗或緊張時刻手持使用時的安全性。其雙色調外觀和觸感控制旋鈕支持直觀的模式切換，讓用戶能夠迅速改變光束類型 —— 在爭分奪秒的情況下，這一特性至關重要。無論是存放在車內、床頭抽屜還是工作室櫃子里，ArkPro 都能作為一款隨時可用的安全設備，讓用戶在家中和出行途中都能安心無憂。為打造超越設備本身的長期應急保障能力，傲雷還推出了 Ostation 2 Pro，將其作為更廣泛的家庭安全生態系統的一部分。

拓展家庭應急保障能力：Ostation 2 Pro 與智能電源管理

Ostation 2 Pro 有著截然不同的故事。想像一下，一個雜亂無章的抽屜裡堆滿了散落的電池，充電器像一團亂麻般纏繞在一起，還有對它們不當操作的擔憂。現在，再想像一個設計精巧的充電站，每一塊電池都能各歸其位，安全充電，需要時隨時可用。2025 年，用戶群體以實際行動驗證了這一願景，在Kickstarter眾籌平台上貢獻了超過200萬美元 —— 這明確表明，用戶渴望的是智能有序的電源解決方案，而不僅僅是一個普通的充電器。

關於傲雷

自2007年創立以來，傲雷始終是便攜照明領域的全球創新者，為日常攜帶、戶外、戰術應用及專業用途等場景提供高科技解決方案。傲雷獲得超過1200項專利，以及包括iF設計獎和紅點設計獎在內的國際認可，產品現已覆蓋全球100多個國家和地區。

