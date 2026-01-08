傲雷在2026年CES上推出ArkPro系列，树立家庭安全防护新標竿
拉斯維加斯2026年1月8日 /美通社/ -- 在 2026 年國際消費電子展 (CES) 上，傲雷 (Olight) 推出 ArkPro 系列，將其作為家庭安全防護的新標竿 —— 旨在助力家庭為家中至關重要之事做好充分準備。隨著停電、夜間維修以及各種突發狀況成為日常生活的一部分，ArkPro 將可靠的一體化照明功能集成到單一緊湊工具之中。ArkPro 將純泛光照明、聚光照明、紫外線 (UV) 以及綠雷射功能整合到一台精簡設備中，簡化了家庭應急準備工作，可以替代多種工具，讓家庭在處理日常事務和應對關鍵時刻時都能充滿信心、從容應對。
EIP-1 LED 與 OAL 設計：助力家庭安全防護的技術
ArkPro Ultra 在 CES 展會上首次展示傲雷的 EIP-1 LED 與 OAL 光學架構，為專注於家庭的照明帶來了清晰度、舒適度和可靠性方面的全新水準。其純泛光照明系統消除了光斑和銳利的光束邊緣，營造出寬廣、自然的光照區域，對眼睛更友好，室內使用更安全。憑藉 134 流明 / 瓦的能效以及在所有亮度級別下極低的 Duv 色偏差值，ArkPro Ultra 可以保持專業級的色彩精準度，並能減少視覺疲勞 —— 能夠在家庭任務、維修作業以及突發狀況等長時間使用場景中提供支持。結合 ArkPro 的多光源架構，它將遠距離信號傳遞、近距離檢查以及日常應急準備功能集於一身，打造出單一緊湊工具。
專門為讓家庭安心、滿足日常可靠使用需求而設計
ArkPro 系列採用纖薄扁平的鋁制機身結構，以增強握持穩定性，確保在光線昏暗或緊張時刻手持使用時的安全性。其雙色調外觀和觸感控制旋鈕支持直觀的模式切換，讓用戶能夠迅速改變光束類型 —— 在爭分奪秒的情況下，這一特性至關重要。無論是存放在車內、床頭抽屜還是工作室櫃子里，ArkPro 都能作為一款隨時可用的安全設備，讓用戶在家中和出行途中都能安心無憂。為打造超越設備本身的長期應急保障能力，傲雷還推出了 Ostation 2 Pro，將其作為更廣泛的家庭安全生態系統的一部分。
拓展家庭應急保障能力：Ostation 2 Pro 與智能電源管理
Ostation 2 Pro 有著截然不同的故事。想像一下，一個雜亂無章的抽屜裡堆滿了散落的電池，充電器像一團亂麻般纏繞在一起，還有對它們不當操作的擔憂。現在，再想像一個設計精巧的充電站，每一塊電池都能各歸其位，安全充電，需要時隨時可用。2025 年，用戶群體以實際行動驗證了這一願景，在Kickstarter眾籌平台上貢獻了超過200萬美元 —— 這明確表明，用戶渴望的是智能有序的電源解決方案，而不僅僅是一個普通的充電器。
ArkPro：ArkPro 扁平手電筒：1700 流明，具備紫外線、雷射及雙光束功能 — 傲雷
Ostation 2 Pro：Amazon.com
關於傲雷
自2007年創立以來，傲雷始終是便攜照明領域的全球創新者，為日常攜帶、戶外、戰術應用及專業用途等場景提供高科技解決方案。傲雷獲得超過1200項專利，以及包括iF設計獎和紅點設計獎在內的國際認可，產品現已覆蓋全球100多個國家和地區。
