紅盒迷你倉香港西環店開幕

多層面安全和防火措施

西環分店採用隔間設計來增強防火和安全性。防火隔離和精心規劃配置的倉存單位確保迷你倉區域安全有序，讓顧客安心無憂。

現代存儲需求

西環迷你倉是全港首個採用雲端門禁系統的設施，更引入亞洲首個Davinci Lock系統和AI人工智能攝像頭。這些功能確保了無縫的出入管理，為顧客帶來極大的便利和效率。顧客稍後更可通過自助服務進出迷你倉。

追求卓越

香港紅盒迷你倉行政總裁Michael Cocozzo表示：「西環新店體現了我們致力於提供卓越自存倉體驗的決心。西環是一個充滿活力的社區，毗鄰香港大學和商務區，這裡有很多學生、年輕家庭和外籍人士。我們很高興能在這裡提供迷你倉服務。紅盒迷你倉自置並經營所有物業設施，增強了我們對可靠性和品質的承諾。透過優先考慮顧客需要，我們提供的不僅僅是空間；而是簡單、安全、便捷的生活。」

開業優惠

為慶祝新店開業，RedBox西環迷你倉推出特別優惠：2024年10月31日前預訂自存倉，即可享半價優惠。此外，由其他倉存營運商轉用紅盒迷你倉 ，還可獲得額外$300超市禮券或免費入倉運輸服務一次。欲瞭解更多信息或預訂自存倉，請瀏覽我們的網站或立即聯繫我們的團隊。

關於紅盒迷你倉

紅盒迷你倉以其可靠性和個性化服務著稱，已成為首屈一指的自存倉服務品牌。紅盒迷你倉在香港擁有並運營著六個物業設施，總建築面積超過30萬平方呎，為顧客提供非凡的的倉存服務。紅盒迷你倉致力於提供安全保障和創新服務解決方案，滿足顧客的不同需要。

自2015年成立以來，紅盒迷你倉已迅速成為香港自存倉行業的領軍品牌。憑藉業務的持續增長，公司於2022年被全球投資巨頭布魯克非資產管理公司收購，彰顯了公司的成功和在追求卓越方面的不懈努力。

SOURCE RedBox Storage