學校將STEM課程拓展至學前部教學，並為學生量身定製了豐富多樣的課外活動，通過一系列的創新舉措進一步豐富學前部學生的教育體驗。作為一所提供美式教育的學校，協和國際專註於從幼兒時期起，通過均衡的課程體系，用適齡的方法培養核心價值觀和美德，以此推動學生的學術進步和個人成長。

協和國際學前部校長Bob Cantwell博士表示：「我們致力於構建一個安全、促進成長的教育環境，旨在確保孩子們從幼兒園起至高中畢業的每個階段都能蓬勃發展。我們的目標是為每個孩子奠定堅實的基礎，在充滿支持與激勵的環境中，鼓勵他們去探索、成長，並充分發揮他們的潛力。」

京領研究院由哈佛大學、劍橋大學、北京大學和清華大學等著名大學的學者和校友創辦，旨在從品牌、創新、特色和競爭力等多個維度評估中國各地國際學校的創新競爭力。該機構發布的排名為選擇國際教育資源的家庭提供了重要參考。

SOURCE 上海協和國際外籍人員子女學校