上海協和國際外籍人員子女學校學前部躋身全國前五

07 10月, 2024, 18:30 CST
上海2024年10月7日 /美通社/ -- 在國際教育媒體「京領」發布的《2024中國國際幼兒園30強》榜單中，上海協和國際外籍人員子女學校（Concordia）學前部榮獲全國第四、上海地區第一，在國內領先的國際教育機構中名列前茅。這一成績彰顯了上海協和國際學校致力於追求卓越和全人教育的堅定承諾。
自1998年建校以來，上海協和國際學校專註於促進學生的學術與個人成長，全力踐行其教育使命，目標成為亞洲首屈一指的國際學校。在一支專業教師和助教團隊的支持下，學前部為學生營造了一個充滿樂趣和探索精神的學習環境。
學校將STEM課程拓展至學前部教學，並為學生量身定製了豐富多樣的課外活動，通過一系列的創新舉措進一步豐富學前部學生的教育體驗。作為一所提供美式教育的學校，協和國際專註於從幼兒時期起，通過均衡的課程體系，用適齡的方法培養核心價值觀和美德，以此推動學生的學術進步和個人成長。
協和國際學前部校長Bob Cantwell博士表示：「我們致力於構建一個安全、促進成長的教育環境，旨在確保孩子們從幼兒園起至高中畢業的每個階段都能蓬勃發展。我們的目標是為每個孩子奠定堅實的基礎，在充滿支持與激勵的環境中，鼓勵他們去探索、成長，並充分發揮他們的潛力。」
京領研究院由哈佛大學、劍橋大學、北京大學和清華大學等著名大學的學者和校友創辦，旨在從品牌、創新、特色和競爭力等多個維度評估中國各地國際學校的創新競爭力。該機構發布的排名為選擇國際教育資源的家庭提供了重要參考。
SOURCE 上海協和國際外籍人員子女學校
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