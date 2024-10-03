富途獲私人財富創新大獎，打造高淨值客戶新體驗

自成立以來，富途始終堅持以創新科技賦能金融，引領行業發展和革新。通過前中後台全鏈路自研，打造一站式環球投資理財平台，不斷優化各個交易環節的產品體驗，受到本港投資者的廣泛支持和認可。自2020年以來，富途牛牛app下載量長期位居香港股票交易應用程序排名榜首*。二季度，香港客戶淨入資及高淨值客戶新增入資均達到環比雙位數成長，家辦業務也為香港帶來新增入資貢獻，富途多元化業務佈局持續推進。

作為富途旗下業務品牌，富途私人財富（Private Wealth Management）以科技為核心驅動力，整合創新技術與傳統私人銀行服務模式，為高淨值投資者提供個性化、專業化的環球綜合金融服務，帶來科技私行投資升級體驗。在綜合服務上，富途私財推出1+1+N服務體系，即1位專屬顧問、1位投研專家和N位領域專家的團隊合作，滿足客戶定制化資產配置需求，圍繞客戶個人、家族、企業提供包括財務規劃、投資移民、家族傳承等全生命週期服務。在科技賦能上，透過一站式線上投資理財平台，富途私財提供全面的證券賬戶綜合服務，涵蓋全球金融市場多品類投資產品，讓客戶可以隨時隨地管理財務及進行交易。此外，富途信託平台引進線上簽署工具和即時同步資產管理功能，大幅簡化家族傳承規劃流程，在確保客戶信息高度安全的前提下，提升管理效率。

近期，富途私人財富針對亞洲高淨值人群財富管理偏好做了一項研究，調查發現近7成富裕投資者對科技管理財務充滿信心。隨著財富科技的發展和客戶偏好變化，越來越多富裕投資者期望能夠獲得技術與人性化結合的綜合財富管理解決方案，這為私人財富管理行業創造了新的機遇。作為全港最大科技券商，富途利用先進的平台和技術，不斷優化投資體驗，推動私人財富管理和家族辦公室的數位轉型，使得客戶在享受便利高效的同時，獲得私行級別的尊貴服務。未來富途也將不断通过技術創新为獨立資產管理機構、家族辦公室、超高淨值人士提供最佳綜合財富管理體驗。

*基於data.ai2020年1月1日至2024年6月30日香港市場股票交易應用程序下載量（包括Apple和Google）的比較

關於富途證券國際（香港）有限公司

富途證券國際（香港）有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。自2012年成立以來，富途證券快速發展，並以香港股票交易應用下載量領先同業，根據公開市場數據顯示，富途證券成交量位居香港零售券商第一。紮根香港，富途證券致力於科技驅動創新，以先進金融科技及一站式線上投資理財平台服務市場，落實富途成為有顯著影響力的全球金融服務平台的願景。2019年3月8日，富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市，致力於成為有顯著影響力的全球金融服務平台。有關富途證券的其他資料，敬請訪問公司官網 www.futuhk.com。

關於富途私人財富（Futu PWM）

富途私人財富（「Futu PWM」或「富途私財」）是富途旗下面向高淨值投資者的一站式全球化綜合金融服務平台。通過一對一的專業顧問服務，客戶可以配置全球資產並享受專屬投資權益，亦可以享有企業，法稅，家庭規劃等全方位的顧問諮詢。富途私財不設傳統私人銀行金融服務的銷售導向，而是從客戶實際需求出發，與一致的回報動力，助力財富增值。有關富途私人財富的其他資料，敬請訪問官網 私人財富 - 富途（香港） (futuhk.com)。

SOURCE 富途證券