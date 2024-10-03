汽車之家聯合平安產險承辦「中國汽車流通行業數智營銷發展論壇」

香港2024年10月3日 /美通社/ -- 9月29日，2024中國（天津）國際汽車展覽會開幕。同期，由中國國際貿易促進委員會汽車行業分會主辦、汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）及平安產險承辦、全國工商聯汽車經銷商商會特別支持的「中國汽車流通行業數智營銷發展論壇」舉辦。論壇以「新質生態、全鏈突圍」為主題，聚集政府、行業各端代表共500餘人參會。

汽車之家黨委書記、CEO吳濤在致辭中表示，汽車行業正經歷著前所未有的變革，必須緊跟時代步伐，構建全新的汽車流通生態。作為國內領先的一站式汽車消費服務平台，汽車之家始終秉承「以用戶為中心，賦能行業夥伴」的初心，為用戶提供「省心、省時、省錢」的汽車消費服務體驗，通過數智化服務與生態網絡幫助車企和車商夥伴提質增效。聚焦「新質生態，全鏈突圍」，汽車之家和平安產險共同發力，共建車主生態，擴展交易場景，持續提供汽車資訊及購車工具和服務。同時，依托強大的數據分析優勢，賦能經銷商實現生產力躍遷。

汽車之家副總裁兼汽車之家研究院院長周游發佈題為《洞察車主新趨勢 共話發展新機遇》的報告。他指出，中國車市進入存量時代，迎來了售後機會，二手車市場具有巨大的增長空間。汽車之家研究院圍繞經銷商新車、售後、二手車三大核心業務進行分析洞察。其中，新車業務在下沉市場和低線城市的渠道覆蓋不足，輕量化車展可有效補足網點缺口，基於用戶畫像數據，提前預判並引導用戶選車行為。售後業務中，線上化渠道成為主流，應構建標準化用戶服務，以最大化挖掘售後價值。二手車業務中，經銷商在構建標準化服務的同時，借助線上平台提升對用戶的觸達，達到內外兼修。研究發現，4S店車源需通過線上擴大用戶觸達，在非本品牌中，車源借助拍賣平台提升利潤的效果更顯著。

汽車之家經銷商事業部總經理田承北做題為《創增量生態，促降本增效》的主旨演講，他介紹，根據汽車之家研究院分析，目前經銷商經營面臨較大壓力。汽車之家聯合平安產險，構建新車、售後及二手車增長機會，通過「開源」與「截流」，創增量生態，促降本增效，為經銷商全鏈路價值賦能。2023年首推服務一致性，以統一部署全面提升全員業務能力，並將其移至售後領域，促使精細化轉型，以數智化能力全鏈應用，為經銷商二手車業務提供全面經營分析、精細指導建議，助力經銷商制定有效措施，實現高效運營。

平安集團旗下專業公司涵蓋綜合金融、醫療健康、科技創新三大領域，平安產險作為平安集團的中堅力量，借助好車主和好夥伴工具，為BC端客戶提供優質產險服務。會議現場，平安產險天津分公司副總經理姚征為現場嘉賓做售後業務利潤提升方案的分享。她指出，隨著汽車市場逐漸進入存量時代，經銷商售後業務越發重要；但在新車市場競爭愈發激烈、售後利潤占比持續提升的狀況下，經銷商的售後運營能力卻參差不齊。平安產險連結之家，從客戶旅程出發，結合各自優勢，為BC端客戶提供更優服務，與經銷商共建售後生態，擴線索、提效能、促轉化，做大售後進店量提升轉化，盤活存量與經銷商共建全鏈路服務生態，實現共贏。

中國天津車展不斷刷新規模及影響力。2024天津國際車展進一步優化展覽模式，將科技與潮玩兼具，為消費者精心打造了一場融合觀展、娛樂、文化、購車為一體的汽車嘉年華。本屆車展主題為「向新•向上」，汽車之家作為車主聚集陣地，將亮相本次天津國際車展N2508展區，為觀眾帶來一個休息、互動的汽車樂園，滿足逛展的多元需求。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家