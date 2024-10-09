朱拉隆功大學成立「泰國可持續可可研發創新中心」為泰國應對可可價格危機提供解決方案

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
09 10月, 2024, 12:43 CST
曼谷2024年10月9日 /美通社/ -- 朱拉隆功大学(Chulalongkorn University)成立了「泰国可持续可可研发创新中心」（Innovation Center for Research and Development of Sustainable Thai Cocoa，简称ISTC），旨在通过推广可持续发展实践和提高产品质量来解决泰国的可可价格危机。该中心由Thansiphorn Na Nan博士副教授领导，旨在通过教育、研究和创新帮助泰国可可生态系统中的农民和企业。其主要重点是引导市场转向具有独特风味和香气的高品质可可产品，从而使泰国可可在全球市场上获得竞争优势。
由於氣候變化，全球可可產業面臨著諸多挑戰，這影響了非洲和南美洲等傳統產區的可可生產。而泰國憑借適宜的氣候條件，目前被視為一個潛在的可可種植新中心。許多泰國農民，特別是南邦省（被譽為「可可之鄉」）的農民，已經開始種植可可，將其視為一種有前景的經濟作物。然而，由於缺乏可可種植、采摘和發酵過程的正確知識，導致產量不達標，可可豆質量低劣，經常被買家拒收，進而造成價格下跌和浪費。
為解決這一問題，ISTC在Jamjuree Innovation Products Co., Ltd.的架構下，對農民進行正確種植方法的培訓，強調質量優於產量，同時提升所有可可業務部門的能力和潛力。此外，ISTC還推廣當地可可加工和發酵，以減少運輸過程中的質量損失，從而保持產品質量。
該中心還利用創新的可可質量管理和可可豆質量認證系統，提供質量認證服務，提升泰國可可在全球市場上的品質和標准。該中心還在開發一款應用程序，指導農民選擇合適的可可種植地。
ISTC的長期目標是，通過開發獨特的香氣和風味來打造泰國可可的獨特身份，這些香氣和風味與不同地區的栽培和發酵過程緊密相關，同時運用手工藝和故事講述等手段來提升產品價值。該中心鼓勵農民專注於生產高品質、單一產地的可可，因為這類可可能在小眾市場上賣出更高的價格。通過教育、認證和創新，ISTC力求將泰國可可定位為一種可持續的經濟作物，讓農民和整個行業都能從中受益。
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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