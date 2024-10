朱拉隆功大學成立「泰國可持續可可研發創新中心」為泰國應對可可價格危機提供解決方案

曼谷2024年10月9日 /美通社/ -- 朱拉隆功大学(Chulalongkorn University)成立了「泰国可持续可可研发创新中心」(Innovation Center for Research and Development of Sustainable Thai Cocoa,简称ISTC),旨在通过推广可持续发展实践和提高产品质量来解决泰国的可可价格危机。该中心由Thansiphorn Na Nan博士副教授领导,旨在通过教育、研究和创新帮助泰国可可生态系统中的农民和企业。其主要重点是引导市场转向具有独特风味和香气的高品质可可产品,从而使泰国可可在全球市场上获得竞争优势。

由於氣候變化,全球可可產業面臨著諸多挑戰,這影響了非洲和南美洲等傳統產區的可可生產。而泰國憑借適宜的氣候條件,目前被視為一個潛在的可可種植新中心。許多泰國農民,特別是南邦省(被譽為「可可之鄉」)的農民,已經開始種植可可,將其視為一種有前景的經濟作物。然而,由於缺乏可可種植、采摘和發酵過程的正確知識,導致產量不達標,可可豆質量低劣,經常被買家拒收,進而造成價格下跌和浪費。