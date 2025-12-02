朱拉隆功大學Deep GI：人工智能革新胃腸道癌症檢測技術

結直腸癌仍是泰國第三大常見癌症，高發人群為50歲及以上群體。然而泰國國內僅有約千名內窺鏡專科醫師，面臨專業篩查人員短缺的困境。Deep GI在內窺鏡檢查過程中扮演「協診助手」角色，通過實時標注息肉等異常病變部位，幫助醫生更精准高效地完成最終診斷。

已於2022年完成的第一階段Deep GI研發主要針對結直腸癌檢測。基於該階段成果，2025年6月啟動的第二階段Deep GI研發將檢測范圍擴展至胃癌和膽管癌，這使其成為全球首個能同時識別三大胃腸道器官癌變的AI系統。胃癌與膽管癌因病灶形態細微或平坦，早期診斷難度大，易被肉眼遺漏。而具備AI學習能力的Deep GI系統能有效提升診斷的精准度、一致性及效率。

在測試中，該AI系統對結直腸癌的檢測准確率高達97%，與專科醫師的診斷水平相當。目前正在開發的新診斷功能CADx可區分息肉性質為良性或癌前病變，這標志著計算機輔助診斷達到了新的裡程碑。

創新事務校長助理、胃腸病學專家、醫學博士Rungsun Rerknimitr教授表示：「基於泰國本土醫療數據訓練的AI對泰國患者更為精准。隨著更多醫院部署Deep GI系統，我們有望實現更快速、更廣泛、更高效的全國性癌症篩查。」

在泰國投資促進委員會的支持下，朱拉隆功大學計劃向全國多家醫院試點投放35套Deep GI系統。這一創新技術有望提升早期癌症篩查的可及性，降低醫療成本，並提高患者生存率。

Rungsun教授稱：「我們期待Deep GI能成為早期胃腸道癌症篩查的有力工具，既可預防重症發生、提升生活品質，又能降低泰國國內與癌症相關的死亡率與醫療支出。」

詳情請訪問：https://www.chula.ac.th/en/highlight/273772/

