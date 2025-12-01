朱拉隆功大學校長當選ASEM亞歐會議終身學習教育與研究中心主席

ASEM亞歐會議終身學習教育與研究中心是於2005年成立的官方合作網絡，由遍布亞洲與歐洲的高等教育機構共同組成。其使命是推動終身學習的比較研究，制定基於證據的教育政策，並促進兩地區之間的相互理解。該中心還在推動教職員工、研究人員和學生之間的合作與交流方面發揮重要作用，從而增強國際高等教育體系的能力與質量。

