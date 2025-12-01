朱拉隆功大學校長當選ASEM亞歐會議終身學習教育與研究中心主席

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
01 12月, 2025, 10:15 CST
推動亞歐終身學習合作
曼谷2025年12月1日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)校長威勒特-普裡瓦特(Wilert Puriwat)教授已經當選為ASEM亞歐會議終身學習教育與研究中心(ASEM LLL Hub)2025-2030年度主席，其任期自2025年11月18日正式開始。
這一成就標志著具有裡程碑意義的歷史時刻，使泰國成為亞洲首個擁有代表擔任 ASEM亞歐會議終身學習教育與研究中心主席職務的國家。此次新的領導角色，也體現了朱拉隆功大學對國家全民可持續終身學習政策願景的堅定承諾——通過構建Chula Lifelong Learning Ecosystem（朱拉隆功終身學習生態系統），為各年齡群體擴大學習機會，在各層面縮小教育差距，為正規、非正規及非正式學習者拓展獲取新知識的渠道，並確保公眾能夠不受限制地訪問學術資源，包括我們的在線學習平台：Chula MOOC、Chula Neuron、CBS Academy、PIES、CUGS Academy、MedUMore等，以及平台合作伙伴DegreePlus。此外，朱拉隆功大學也將繼續積極應對快速變化的全球教育格局。
ASEM亞歐會議終身學習教育與研究中心是於2005年成立的官方合作網絡，由遍布亞洲與歐洲的高等教育機構共同組成。其使命是推動終身學習的比較研究，制定基於證據的教育政策，並促進兩地區之間的相互理解。該中心還在推動教職員工、研究人員和學生之間的合作與交流方面發揮重要作用，從而增強國際高等教育體系的能力與質量。
媒體聯系人：
Chula Communication Center
電郵：[email protected]
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
