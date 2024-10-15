大北農集團邀請全球大農業生物科技企業共建創新生態

新聞提供者大北農集團
15 10月, 2024, 13:27 CST
北京2024年10月15日 /美通社/ -- 領先的農業高科技企業大北農集團已向全球優質大農業生物科技企業開放其創新園。這一舉措旨在通過利用尖端技術和國際合作，建立一個開放的創新和創業生態系統，使園區成為推動全球農業科技的關鍵參與者。
大北農鳳凰國際創新園區位於北京中關村科學城北區，佔地82.9畝，擁有16萬平方米的研發和辦公空間。園區致力於促進生物育種、生物製造、醫藥健康、人工智能等關鍵領域的創新，打造一個加速創新的開放平台來支持初創企業和成熟企業，目標是成為我國農業硅谷、全球農業科技創新高地。
該園區的「行業龍頭 + 研發 + 投資」運營模式充分利用大北農在技術創新優勢，構建開放共享的協作生態系統。通過發揮其在技術創新上的領導力，專注於產業應用，並依托強大的研發基礎，彙集優質大農業生物科技項目，構建產業集群。園區提供了完備的研發設施和優秀的創新平台，使其在全球快速發展的農業科技領域中佔據重要位置。
園區正在建設中關村生物智造創新中心，涵蓋生物合成、基因編輯、蛋白質組學、AI蛋白設計、醫藥健康、人工智能+等方向，聯合上下游合作夥伴共建創新生態。目前的合作夥伴包括藍晶微生物、鎂伽科技、百圖生科等獨角獸公司，以及微元合成、微構工場、深勢科技、分子之心等准獨角獸公司，百奧幾何、津合生物、百葵銳等海歸創業企業，鎂孚泰等諾貝爾化學獎產業化項目、擎科生物等IPO過程中企業，根力多股份、安琪酵母、華恆生物等上市企業。目前，正在面向全球徵集AI生命科學創新項目，匯聚創新力量，構建生物智造產業集群。
園區位於中關村國家自主創新示範區、中國（北京）自貿試驗區和國家服務業擴大開放綜合示範區內，區域內彙集國家高新企業1萬餘家，獨角獸企業50餘家，上市公司270餘家，國家級科研院所200餘家，研發條件國際一流，產業要素集聚。園區提供涵蓋金融、人才、國際交流、基礎設施服務等多個領域的產業服務，打造一站式產業生態平台，全面激活創新能量，助力企業全週期成長。
「大北農致力於通過技術創新推動全球農業的進步，」大北農集團副總裁王丹玉說道。「大北農鳳凰國際創新園區是我們未來發展的重要一步，我們期待與全球的創新者和企業合作，開創大農業生物科技的新前沿，推動行業轉型升級。」
如需更多信息，請訪問大北農集團官網https://dbn.com.cn/home，微信公眾號關注「大北農集團」。
關於大北農集團
北京大北農科技集團股份有限公司成立於1993年，現已發展成為一家領先的農業高科技公司，涵蓋種子、食品、飼料、動物保健、畜牧養殖和農業數字化服務。2010年，大北農集團在深圳證券交易所上市（股票代碼：002385）。大北農集團擁有近3萬名員工，專注於全球市場，已成為國際農業創新的主要參與者。
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SOURCE 大北農集團
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