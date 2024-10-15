大北農集團邀請全球大農業生物科技企業共建創新生態

該園區的「行業龍頭 + 研發 + 投資」運營模式充分利用大北農在技術創新優勢，構建開放共享的協作生態系統。通過發揮其在技術創新上的領導力，專注於產業應用，並依托強大的研發基礎，彙集優質大農業生物科技項目，構建產業集群。園區提供了完備的研發設施和優秀的創新平台，使其在全球快速發展的農業科技領域中佔據重要位置。

園區正在建設中關村生物智造創新中心，涵蓋生物合成、基因編輯、蛋白質組學、AI蛋白設計、醫藥健康、人工智能+等方向，聯合上下游合作夥伴共建創新生態。目前的合作夥伴包括藍晶微生物、鎂伽科技、百圖生科等獨角獸公司，以及微元合成、微構工場、深勢科技、分子之心等准獨角獸公司，百奧幾何、津合生物、百葵銳等海歸創業企業，鎂孚泰等諾貝爾化學獎產業化項目、擎科生物等IPO過程中企業，根力多股份、安琪酵母、華恆生物等上市企業。目前，正在面向全球徵集AI生命科學創新項目，匯聚創新力量，構建生物智造產業集群。

園區位於中關村國家自主創新示範區、中國（北京）自貿試驗區和國家服務業擴大開放綜合示範區內，區域內彙集國家高新企業1萬餘家，獨角獸企業50餘家，上市公司270餘家，國家級科研院所200餘家，研發條件國際一流，產業要素集聚。園區提供涵蓋金融、人才、國際交流、基礎設施服務等多個領域的產業服務，打造一站式產業生態平台，全面激活創新能量，助力企業全週期成長。

「大北農致力於通過技術創新推動全球農業的進步，」大北農集團副總裁王丹玉說道。「大北農鳳凰國際創新園區是我們未來發展的重要一步，我們期待與全球的創新者和企業合作，開創大農業生物科技的新前沿，推動行業轉型升級。」

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關於大北農集團

北京大北農科技集團股份有限公司成立於1993年，現已發展成為一家領先的農業高科技公司，涵蓋種子、食品、飼料、動物保健、畜牧養殖和農業數字化服務。2010年，大北農集團在深圳證券交易所上市（股票代碼：002385）。大北農集團擁有近3萬名員工，專注於全球市場，已成為國際農業創新的主要參與者。

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