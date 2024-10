DBN Group lädt globale landwirtschaftliche Biotechnologieunternehmen ein, im DBN Phoenix International Innovation Park ein führendes Innovationsökosystem mitzugestalten

BEIJING, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DBN Group, ein führendes Hightech-Agrarunternehmen, hat den Phoenix International Innovation Park für globale Bewerbungen von hochwertigen landwirtschaftlichen Biotech-Unternehmen eröffnet. Diese Initiative zielt darauf ab, ein offenes Ökosystem für Innovation und Unternehmertum zu schaffen, indem Spitzentechnologien und internationale Zusammenarbeit genutzt werden, um den Park als wichtigen Akteur bei der Förderung der Agrartechnologie weltweit zu positionieren.

Der DBN Phoenix International Innovation Park befindet sich im Nordbezirk der ZGC Science City in Peking und bietet 160.000 m2 an Forschungs- und Büroflächen. Der Park soll Innovationen in Schlüsselbereichen wie Biotechnologie, Biofertigung, Medizin und Gesundheitswesen, Lebensmitteltechnologie und künstliche Intelligenz fördern und sich zu einem landwirtschaftlichen Technologiezentrum von Weltrang entwickeln. Die Vision von DBN für den Park ist es, Innovationen durch eine offene Plattform zu beschleunigen, die Start-ups und etablierte Unternehmen gleichermaßen unterstützt.

Das Modell des Parks „Branchenführer + Forschung + Investition" nutzt die Stärken von DBN im Bereich der technologischen Innovation, um ein gemeinsames, kooperatives Ökosystem aufzubauen. Der Park nutzt seine Führungsrolle bei der technologischen Innovation, konzentriert sich auf industrielle Anwendungen und stützt sich auf eine solide Grundlage in Forschung und Entwicklung, um Spitzenprojekte der landwirtschaftlichen Biotechnologie zusammenzubringen und so das gemeinsame Wachstum voranzutreiben. Der Park bietet innovative F&E-Einrichtungen und Zugang zu erstklassigen Innovationsplattformen und positioniert sich als wichtiger Akteur in der sich rasch entwickelnden Landschaft der Agrartechnologie.

Im Rahmen der laufenden Bemühungen entwickelt DBN Group das ZGC BioIntelligent Manufacturing Innovation Center, das sich auf synthetische Biologie, Genbearbeitung, Proteomik, KI-Proteindesign, Gesundheitswesen und künstliche Intelligenz konzentriert. Das Zentrum wird mit weltweit führenden Wissenschaftlern und Branchenakteuren zusammenarbeiten, um ein Innovationsökosystem zu schaffen.

Zu den aktuellen Partnern gehören Einhörner wie Bluepha, MEGAROBO und BioMap sowie aufstrebende Unternehmen wie Microcyto, PhaBuilder, DPTechnology und MoleculeMind. Der Park arbeitet auch mit innovativen Unternehmen wie BioGeometry, Oxsyns, Biocretech, Nobelpreis-Projekten wie Molefuture und an der Börse notierten Firmen wie Tsingke Biotechnology zusammen. Große börsennotierte Unternehmen wie Genliduo Bio-tech, Angel Yeast und Huaheng Biotechnology haben sich ebenfalls angeschlossen. DBN ist aktiv auf der Suche nach globalen KI-gesteuerten Biowissenschaftsprojekten, um einen Industriecluster für die Bioproduktion aufzubauen.

Das Gebiet beherbergt mehr als 10.000 nationale Hightech-Unternehmen, 50 Unicorns, 270 börsennotierte Unternehmen und 200 Forschungsinstitute auf nationaler Ebene, die ein erstklassiges F&E-Umfeld schaffen. Der Park bietet umfassende Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, darunter Finanztechnologie, Innovation, internationaler Austausch, Talentmanagement und Infrastrukturdienste, und schafft so eine Plattform aus einer Hand, die den gesamten Lebenszyklus von landwirtschaftlichen Biotech-Innovationsprojekten unterstützt.

„DBN hat sich stets dafür eingesetzt, den weltweiten landwirtschaftlichen Fortschritt durch technologische Innovationen voranzutreiben", sagte Vivian Liu, Direktorin der Plattform für internationale Zusammenarbeit von DBN. „Der DBN Phoenix International Innovation Park ist ein wichtiger Schritt in unserer zukünftigen Entwicklung, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Innovatoren und Unternehmen weltweit, um eine neue Grenze in der Agrarwissenschaft zu errichten und den Wandel der Industrie voranzutreiben."

