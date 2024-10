Le groupe DBN invite les entreprises mondiales de biotechnologie agricole à créer conjointement un écosystème d'innovation de premier plan dans le parc international d'innovation Phoenix de DBN

PÉKIN, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe DBN, une entreprise agricole de haute technologie de premier plan, a ouvert son parc international d'innovation, Phoenix, pour les applications mondiales d'entreprises de biotechnologie agricole de qualité. Cette initiative vise à créer un écosystème ouvert d'innovation et d'entrepreneuriat en exploitant les technologies de pointe et la collaboration internationale, et à positionner le parc comme un acteur clé dans l'avancement des technologies agricoles au niveau mondial.

Le parc international d'innovation Phoenix de DBN, situé dans le quartier nord de ZGC Science City à Pékin, s'étend sur 5,25 hectares et offre 160 000 m2 d'espace de recherche et de bureaux. Conçu pour favoriser l'innovation dans des domaines clés tels que la biotechnologie, la biofabrication, la médecine et la santé, la technologie alimentaire et l'intelligence artificielle, le parc a pour objectif de devenir un pôle technologique agricole de classe mondiale. La vision de DBN est d'accélérer l'innovation par le biais d'une plateforme ouverte qui soutient aussi bien les start-ups que les entreprises établies.

Le modèle « leader industriel + recherche + investissement » du parc exploite les atouts de DBN en matière d'innovation technologique afin de créer un écosystème partagé et collaboratif. En capitalisant sur son leadership dans ce domaine, en se concentrant sur les applications industrielles et en s'appuyant sur une base solide en matière de R&D, le complexe rassemble des projets de biotechnologie agricole de premier plan pour stimuler la croissance collective. Le parc offre des installations de R&D innovantes et un accès à des plateformes d'innovation de qualité, ce qui lui permet de se positionner comme un acteur clé dans le paysage des technologies agricoles en évolution rapide.

Dans le cadre de ses efforts continus, le groupe DBN développe le ZGC BioIntelligent Manufacturing Innovation Center, qui se concentre sur la biologie synthétique, la manipulation des gènes, la protéomique, la conception de protéines par l'IA, la santé et l'intelligence artificielle. Le centre s'associera à des scientifiques et à des acteurs industriels de premier plan au niveau mondial pour créer un écosystème d'innovation.

Les partenaires actuels comprennent des licornes comme Bluepha, MEGAROBO et BioMap, ainsi que des étoiles montantes comme Microcyto, PhaBuilder, DPTechnology et MoleculeMind. Le parc collabore également avec des entreprises innovantes telles que BioGeometry, Oxsyns, Biocretech, des projets de commercialisation de prix Nobel comme Molefuture et des entreprises en passe d'être introduites en bourse comme Tsingke Biotechnology. De grandes entreprises cotées en bourse, telles que Genliduo Bio-tech, Angel Yeast et Huaheng Biotechnology, y ont également adhéré. DBN recherche activement des projets mondiaux dans le domaine des sciences de la vie axés sur l'IA afin de créer un pôle industriel de biofabrication.

La région accueille plus de 10 000 entreprises nationales de haute technologie, 50 licornes, 270 sociétés cotées en bourse et 200 instituts de recherche de niveau national, créant ainsi un environnement de R&D de premier ordre. Le parc offre des services complets dans divers secteurs, notamment la technologie financière, l'innovation, les échanges internationaux, la gestion des talents et les services d'infrastructure, créant ainsi une plateforme unique qui soutient le cycle de vie complet des projets d'innovation en biotechnologie agricole.

« DBN s'est constamment engagé à promouvoir le progrès agricole mondial par le biais de l'innovation technologique », a déclaré Vivian Liu, directrice de la plateforme de coopération internationale de DBN. « Le parc international d'innovation Phoenix de DBN représente une étape clé de notre développement futur. Nous sommes donc impatients de collaborer avec des innovateurs et des entreprises du monde entier pour créer une nouvelle frontière dans les sciences agricoles et favoriser la transformation de l'industrie. ».

