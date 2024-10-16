《綜合礦業標準倡議》啟動首次公開意見徵詢

倫敦2024年10月16日 /美通社/ -- 由銅標誌計劃（Copper Mark）、加拿大礦業協會（MAC）、國際採礦與金屬理事會（ICMM）以及世界黃金協會（WGC）合作擬定的《綜合礦業標準倡議》（CMSI），現已發布統一標準草案、治理模式、鑒證程序以及相關的報告與聲明政策，誠邀各利益相關方在60天的公開意見徵詢期提出寶貴意見。

該倡議的願景是通過負責任生產、採購及回收金屬和礦物，實現社會的可持續發展；其目標是簡化當前的採礦標準體系，持續改進金屬與礦物價值鏈中的環境、社會和治理（ESG）實踐，過程涵蓋採礦、冶煉和精煉等環節。

我們希望各採礦企業，不論規模大小、開採礦產種類或所在地區，都能廣泛採納這一標準，以實現整體績效的大幅提升。該標準具備一個重要特點，即適用於全球所有致力於負責任實踐的企業。

一旦標準最終確定，國際採礦與金屬理事會、世界黃金協會和加拿大礦業協會的現有成員以及銅標誌計劃的參與者都將採納該標準。屆時，該標準將成為迄今為止全球覆蓋范圍最廣的自願性採礦標準，預計約有來自60個國家的近100家採礦企業將在約600個礦場實施該標準。

標準草案涵蓋24個績效領域，涉及與負責任採礦實踐相關的多個主題。在吸收各合作伙伴已有標準優勢的基礎上，將每個績效領域分為三個層級：基礎實踐 —— 符合行業最低標準，企業可由此起點逐步提升表現；良好實踐 —— 符合行業標準及國際規范、框架和準則，是所有負責任採礦企業應努力達到的層級；領先實踐 —— 超越良好實踐，可體現領先地位或最佳實踐，少數企業可達到這一層級。

我們還誠邀各利益相關方就擬定的治理模式發表意見。根據治理模式的設想，將成立一個獨立實體，負責監督統一標準的進一步發展、推廣和維護。該實體將履行相關的鑒證程序、申訴機制以及報告與聲明政策，並提供平台用於公開披露鑒證結果等信息。同時，計劃設立一個多元化的獨立董事會，由來自礦業及更廣泛價值鏈中利益相關方和權利持有方團體的企業和個人代表共同組成，並平等地參與到管理工作當中。此外，該治理模式將突出共識決策。按照預期，這一實體將由銅標誌計劃及其董事會逐步過渡並演變而來。

標準擬定過程得到了兩個徵詢小組的指導：一個由行業代表組成，另一個匯集了非政府組織、投資者、原住民群體、下遊客戶和多邊組織等利益相關方。兩組通力合作，貢獻專業知識，為形成標準草案和構建多方監督體系奠定基礎。

統一標準的制定遵循了ISEAL的《良好實踐規范》，過程公開透明，包括兩輪大范圍的公開意見徵詢。首輪線上公開意見徵詢於今日正式啟動，為期兩個月，於2024年12月16日截止。而第二輪短期公開徵詢預計將於2025年啟動。誠邀全球各地利益相關方積極提出反饋建議，我們為此專門準備了阿拉伯語、英語、法語、日語、葡萄牙語、俄語、簡體中文和西班牙語等多語言版本的徵詢文件。

編者按：

《綜合礦業標準倡議》(CMSI)

《綜合礦業標準倡議》（CMSI）是銅標誌計劃（Copper Mark）、國際採礦與金屬理事會（ICMM）、加拿大礦業協會（MAC）和世界黃金協會（WGC）共同發起的一項合作倡議，旨在將四種不同的負責任採礦標準整合為一個全球標準及多方監督體系。該倡議的願景是通過負責任生產、採購和回收金屬和礦物，實現社會可持續發展。其目標是簡化當前的採礦標準體系，持續改進各類金屬產業鏈的環境、社會和治理（ESG）實踐。

四家合作組織簡介

國際採礦與金屬理事會（ICMM）

國際採礦與金屬理事會（ICMM）主張依照原則開展採礦業務。ICMM將全球三分之一的金屬資源和採礦產業以及主要合作伙伴聚集在一起，推動可持續發展的領導力、行動和創新升級，最終為社會做出積極貢獻。通過合作，ICMM會員企業為在安全、公正和可持續的世界中負責任地生產礦物和金屬制定了相關標準。

加拿大礦業協會（MAC）

加拿大礦業協會（MAC）是加拿大採礦行業的全國性組織。其成員負責加拿大大部分基本金屬和貴金屬、鈾、鑽石、冶金煤、開採的油砂和工業礦物生產，並積極從事礦物勘探、開採、冶煉、精煉和半成品加工。該協會制定了「邁向可持續礦業」（TSM）倡議，其中包括現場評估和獨立鑒證體系，以評估廣泛的ESG表現，並由獨立的國家利益相關者小組監督。目前該倡議已被全球其他12個國家的採礦協會採用。

銅標誌計劃（Copper Mark）

銅標誌計劃（Copper Mark）是銅、鉬、鎳和鋅行業中領先的獨立鑒證框架機制，致力於推動環保、社會責任和企業治理等領域的負責任實踐。銅標誌計劃採用嚴格的礦區現場評估程序，獨立驗證各個生產基地是否採取了負責任的生產實踐。目前，全球有38%的銅由經銅標誌認證的生產基地進行生產。

The World Gold Council

世界黃金協會是一家致力於推廣黃金作為重要戰略資產、由會員組成的機構。協會努力打造一個負責任且開放包容的全球黃金供應鏈。通過各類可靠嚴謹的研究、分析、評論和洞見，協會的專業團隊希望幫助公眾了解黃金的實際應用案例和其他應用的可能性。世界黃金協會正為促進行業進步而不懈努力。通過影響行業政策和原則標準的制定，協會希望為構建一個充滿活力、經久不衰、可持續發展的全球黃金市場貢獻自己的力量。

SOURCE CMSI