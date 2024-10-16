國家能源集團：講好能源綠色低碳轉型和創新發展故事

長期以來，國家能源集團深入推進能源領域企媒信息友好交流，促進能源企業更有效地與政策制定者、公眾和國際社會開展對話，通過與媒體和社會各界的良好互動不斷贏得更多的發展機遇。在本次世界媒體峰會上，國家能源集團在主會場外設置展台，向各國參會代表展示企業清潔能源儲能及發展現狀、低碳操作規範、數字化轉型成果等。

國家能源投資集團有限責任公司（簡稱「國家能源集團」）於2017年由兩家世界500強企業合併重組成立，2024年排名第84位，擁有煤炭、電力、化工、運輸等全產業鏈業務，煤炭產銷量、電力裝機容量世界第一，每年提供中國1/6的煤炭、1/7的發電量，助力保障國家能源安全。在綠色能源低碳轉型發展方面，風力發電裝機容量、煤制油煤化工規模均為世界第一。國能積極響應國家能源轉型政策、主動融入自治區「九大產業集群」建設，開展「1331」科技創新戰略，積極助力碳達峰碳中和目標的實現。

SOURCE xinhuanet