國家能源集團：講好能源綠色低碳轉型和創新發展故事
新聞提供者xinhuanet
16 10月, 2024, 10:59 CST
中國烏魯木齊2024年10月16日 /美通社/ -- 10月14日，由新華社聯合新疆維吾爾自治區人民政府共同主辦的第六屆世界媒體峰會在烏魯木齊舉行。國家能源集團董事王敏參加了本次峰會並發言，將綠色能源轉型實踐與各國參會代表分享。
王敏表示，國家能源集團響應綠色能源建設號召，著力打造世界一流清潔低碳能源科技領軍企業，已在實踐中積累豐富能源轉型及綠色能源發展經驗，未來將積極推動構建新型能源體系和新型電力系統，圍繞新疆重要戰略發展地區佈局新型能源工程。同時，國能願與媒體界合作，以媒體為窗口和橋樑，在人工智能與媒體變革的時代講好能源綠色轉型和創新發展故事，在更廣泛的平台實現與社會各界的合作進步、互利共贏。
長期以來，國家能源集團深入推進能源領域企媒信息友好交流，促進能源企業更有效地與政策制定者、公眾和國際社會開展對話，通過與媒體和社會各界的良好互動不斷贏得更多的發展機遇。在本次世界媒體峰會上，國家能源集團在主會場外設置展台，向各國參會代表展示企業清潔能源儲能及發展現狀、低碳操作規範、數字化轉型成果等。
國家能源投資集團有限責任公司（簡稱「國家能源集團」）於2017年由兩家世界500強企業合併重組成立，2024年排名第84位，擁有煤炭、電力、化工、運輸等全產業鏈業務，煤炭產銷量、電力裝機容量世界第一，每年提供中國1/6的煤炭、1/7的發電量，助力保障國家能源安全。在綠色能源低碳轉型發展方面，風力發電裝機容量、煤制油煤化工規模均為世界第一。國能積極響應國家能源轉型政策、主動融入自治區「九大產業集群」建設，開展「1331」科技創新戰略，積極助力碳達峰碳中和目標的實現。
SOURCE xinhuanet
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