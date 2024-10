Au sommet mondial des médias, CHN Energy présente ses innovations vertes dans le cadre de la campagne mondiale en faveur de la durabilité

URUMQI, Chine, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du 6e Sommet mondial des médias, qui s'est tenu ici le 14 octobre, Wang Min, administrateur du conseil d'administration de CHN Energy, a exposé la stratégie ambitieuse de l'entreprise pour effectuer la transition vers des sources d'énergie propres et durables. L'événement, organisé en collaboration avec l'agence de presse Xinhua et le gouvernement de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, a permis d'évoquer les progrès réalisés en matière de solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.

Wang Min, Board Director of CHN Energy, delivering a speech at the summit.

M. Wang a souligné la volonté de CHN Energy de s'imposer comme leader mondial dans le domaine des technologies énergétiques propres et à faible teneur en carbone. L'entreprise s'appuie sur sa vaste expérience en matière de transformation de l'énergie et de développement vert pour stimuler la construction de nouveaux systèmes énergétiques et électriques. Le Xinjiang, région ciblée par le gouvernement chinois pour un développement stratégique, sera au centre de ses projets concernant les énergies renouvelables et durables. CHN Energy collabore également avec des organisations médiatiques de premier plan pour tirer parti de canaux et de réseaux de messagerie nouveaux et émergents et faire connaître ses efforts en matière de transformation et d'innovation écologiques dans le contexte de l'IA. Cela favorisera la collaboration, les progrès et les avantages mutuels dans tous les secteurs sur une plateforme plus large.

CHN Energy s'engage fermement à favoriser les échanges entre le secteur de l'énergie et les médias. Nous animons un dialogue constructif entre les entreprises du secteur de l'énergie, les décideurs politiques, le public et la communauté internationale, dans le but d'améliorer la communication. En favorisant les interactions positives, l'entreprise a constamment découvert et obtenu des opportunités de développement. Lors du sommet, CHN Energy a présenté aux participants internationaux ses solutions de stockage d'énergie propre, ses activités à faible émission de carbone, ses réalisations en matière de transformation numérique, etc.

CHN Energy Investment Group (CHN Energy) a été créé en 2017 à la suite de la fusion de deux sociétés Fortune Global 500 et se classe actuellement au 84e rang mondial. Le groupe dispose d'une chaîne industrielle complète englobant le charbon, l'électricité, les produits chimiques et les transports. Premier producteur et vendeur de charbon au monde et détenteur de la plus grande capacité électrique installée, CHN Energy fournit chaque année un sixième du charbon et un septième de l'électricité de la Chine, renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale. Dans le domaine de la transformation verte et à faible émission de carbone, CHN Energy est un leader mondial, disposant de la plus grande capacité installée d'énergie éolienne au monde, ainsi que d'une expertise dans la transformation du charbon en liquides (CTL) et dans le traitement chimique du charbon. L'entreprise s'aligne de manière proactive sur les politiques énergétiques nationales, contribue à la construction des neuf principaux pôles industriels de la région autonome, participe aux initiatives gouvernementales visant à faire progresser les objectifs scientifiques et technologiques de la Chine et s'efforce d'atteindre les objectifs du pays en matière de pic et de neutralité des émissions de carbone.

