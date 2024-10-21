從中國走向世界：貝泰妮薇諾娜為全球藥妝研發注入創新活力

巴黎2024年10月21日 /美通社/ -- 來自中國的領先藥妝品牌貝泰妮集團正在以突破性的植物科技在國際舞台上嶄露頭角。貝泰妮始終堅守可持續發展與肌膚健康的承諾，將中國雲南特色植物領域的深厚研究成果推向世界。其創新方法剛剛在COSMETIC 360（全球領先的香水和化妝品行業創新與趨勢展覽會）上獲得認可。

第十屆COSMETIC 360在著名的盧浮宮卡魯塞爾廳(Carrousel du Louvre)舉行，今年的COSMETIC 360引入了首屆國際化妝品卓越獎COSMETOPIADS。在250家參展商中，只頒發了7個獎項，其中貝泰妮榮獲了2024國際創新原料獎章（2024 INPD AWARDS-Raw Materials）。此外，貝泰妮還獲得了COSMETOPIADS的國際創新研究院獎（COSMETOPIADS-Public Research Excellence），該獎項由來自14個國家的頂級研究機構角逐。這兩項大獎均彰顯了貝泰妮在原料創新方面的卓越表現，以及在開創性化妝品研究領域的領先地位。

貝泰妮集團表示："這是國際社會對貝泰妮多年來在該領域的研究和創新的高度認可。我們目前正在加大投入，創造更多機會，將我們屢獲殊榮的植物科技帶給全球更多消費者。"

源自中國雲南的植物科技

作為中國頂級藥妝品牌之一，貝泰妮的使命是通過植物科技和新穎的合作模式，將中國成分推向世界舞台。

貝泰妮成功的核心在於其對雲南省本土藥用植物的前沿研究。貝泰妮對6500多種植物進行了廣泛的研究，最終篩選出具有高潛在活性成分的品種。迄今為止，貝泰妮在中國化妝品監管機構--國家藥品監督管理局--備案的植物新原料數量位居第一，共獲得11項批准。

例如，貝泰妮將其對珍稀植物青刺果的研究成果應用於其護膚品牌薇諾娜的第二代舒緩保濕特護霜中。該提取物是一項專利創新，展現出作用於 CLDN-5蛋白緩解皮膚敏感的潛力。這一先進的創新技術已在中國獲得認可，並使薇諾娜在2024年天貓金妝獎評選中榮獲"年度新品"獎。

從中國到法國，從法國到世界

貝泰妮制定了有針對性的全球擴張戰略，其核心是促進產、學、研、醫之間的合作。得益於貝泰妮創始人郭振宇博士在化妝品行業和醫藥界的研發經驗，這種合作戰略從集團成立初期就已成為其發展模式的一部分。

隨著貝泰妮研究院落戶上海，集團於2022年在雲南省昆明市成立了雲南特色植物提取實驗室（雲科實驗室）。2023年，貝泰妮宣佈成立首個國際研究中心--貝泰妮集團法國研究中心，該中心是與法國巴黎的聖路易斯醫院皮膚研究中心(Hôpital Saint-Louis Skin Research Center)合作成立。同年，日本研究中心成立，重點研究敏感肌防曬和底妝產品。

這些研究中心為貝泰妮的全球研發佈局奠定了基礎，貝泰妮還計劃在瑞士建立研究中心，主攻抗衰老和皮膚健康方面的研究。

從人類到地球，為所有人帶來可持續的健康與美麗

作為一家注重環境、社會和治理(ESG)的企業，貝泰妮長期致力於保護生物多樣性。貝泰妮已在雲南啟動了哈巴雪山生物多樣性科普基地、生物多樣性小院以及其他一系列生態旅遊項目。迄今為止，貝泰妮公益基金已向ESG項目投入超過5000萬元人民幣。

雲科實驗室在保護雲南自然資源、促進可持續發展方面也發揮著重要作用。2023年，實驗室建立了一個綜合性植物庫，用於支持雲南省本土植物資源的可持續利用。

隨著貝泰妮在全球的不斷擴張，它將始終堅定不移地履行為人們帶來健康和美麗的使命。憑借對創新、可持續發展和全球合作的不懈追求，貝泰妮已做好準備，推動全球美容事業的不斷發展。

關於貝泰妮集團

貝泰妮成立於2010年，已在行業嶄露頭角。據歐睿(Euromonitor)的數據顯示，其主要品牌薇諾娜目前是中國市場份額第一的藥妝品牌，其以雲南本土植物為原料的敏感肌產品廣受認可。該集團的產品組合豐富多樣，令人印象深刻，旗下擁有薇諾娜、薇諾娜寶貝、璦科縵、貝芙汀、泊美和姬芮等深受消費者喜愛的品牌。

2023年，貝泰妮集團實現年收入55.2億元人民幣，其中研發投入達3.35億元人民幣，躋身中國行業研發投入前列。

SOURCE Botanee Group