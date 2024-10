Von China in die Welt: Botanee bringt Innovation in globale kosmezeutische F&E-Initiativen

PARIS, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Botanee Group, eine führende kosmezeutische Marke aus China, macht sich auf der internationalen Bühne mit bahnbrechenden pflanzlichen Innovationen im Bereich Schönheit einen Namen. Mit einem tief verwurzelten Engagement für Nachhaltigkeit und Hautgesundheit bringt Botanee seine umfassende Forschung über Chinas leistungsstarke pflanzliche Inhaltsstoffe in die Welt. Dieser innovative Ansatz wurde gerade auf der COSMETIC 360, der weltweit führenden Messe für Innovationen und Trends in der Parfüm- und Kosmetikindustrie, ausgezeichnet.

Bei ihrer 10. Ausgabe im prestigeträchtigen Carrousel du Louvre stellte die COSMETIC 360 dieses Jahr die COSMETOPIADS vor, den ersten internationalen Wettbewerb für kosmetische Spitzenleistungen. Von den 250 Ausstellern wurden nur sieben Preise verliehen, wobei Botanee den INPD AWARD 2024 für Rohmaterialien erhielt. Darüber hinaus gewann Botanee den COSMETOPIADS-Public Research Excellence Award, an dem Spitzeninstitute aus 14 Ländern teilnahmen. Beide Auszeichnungen unterstreichen die unübertroffenen Leistungen von Botanee bei der Rohstoffinnovation und die führende Rolle in der bahnbrechenden Kosmetikforschung.

„Dies ist eine herausragende internationale Anerkennung für die jahrelange Forschung und Innovation von Botanee in diesem Bereich. Wir investieren derzeit, um mehr Möglichkeiten zu schaffen, die unsere preisgekrönten Technologien auf Pflanzenbasis den Verbrauchern auf der ganzen Welt zugänglich machen", sagte Zhong Wei, PR-Direktor der Botanee Group.

Pflanzenbasierte Innovation aus Yunnan, China

Botanee, eine der führenden kosmezeutischen Marken Chinas, hat es sich zur Aufgabe gemacht, chinesische Inhaltsstoffe durch pflanzenbasierte Technologie und neuartige Kooperationsmodelle auf die globale Bühne zu bringen.

Das Herzstück des Erfolgs von Botanee ist seine Spitzenforschung, die sich auf die in der Provinz Yunnan heimischen Heilpflanzen konzentriert. Es hat über 6.500 Arten eingehend untersucht und schließlich diejenigen ausgewählt, die ein hohes Potenzial an Wirkstoffen für Hautpflegeanwendungen aufweisen. Bis heute ist Botanee mit insgesamt 11 Zulassungen die Nr. 1 in China für neue pflanzliche Materialien, die bei der National Medical Products Administration (NMPA), Chinas Aufsichtsbehörde für Kosmetika, eingereicht wurden.

So hat Botanee seine Forschungsergebnisse über die seltene Prinsepia utilis Royle, die auch als Himalaya-Kirsche bekannt ist, für die zweite Generation der Creme für empfindliche Haut der Marke Winona genutzt. Der Extrakt ist eine patentierte Innovation, die das Potenzial hat, die Empfindlichkeit der Haut zu lindern, und auf das Protein CLDN-5 einwirkt. Diese fortschrittliche Innovation hat in China bereits Anerkennung gefunden und Winona bei den Tmall Golden Makeup Awards 2024 die Auszeichnung „New Product of the Year" eingebracht.

Von China nach Frankreich, von Frankreich in die Welt

Botanee verfolgt eine gezielte globale Expansionsstrategie, in deren Mittelpunkt die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen, Forschung und Pharmaindustrie steht. Diese kooperative Strategie war von Anfang an Teil des Wachstumsmodells der Gruppe, dank der F&E-Erfahrung des Botanee-Gründers Dr. Guo Zhenyu in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.

Nach dem Botanee-Forschungsinstitut in Shanghai expandierte die Gruppe 2022 mit dem Yunnan Characteristic Plant Extraction Laboratory (Yunke Laboratory) in Kunming, Provinz Yunnan. Im Jahr 2023 kündigte Botanee sein erstes internationales Forschungszentrum an, das BTN French Research Center, das in Zusammenarbeit mit dem Hôpital Saint-Louis Skin Research Center in Paris entwickelt wurde. Im selben Jahr wurde das Japan Research Center gegründet, das sich auf Sonnenschutz und Basis-Make-up für empfindliche Haut konzentriert.

Diese Forschungszentren legen den Grundstein für die globale F&E-Präsenz von Botanee, während das Unternehmen mit einem Schweizer Forschungszentrum, das sich auf Fortschritte in den Bereichen Anti-Aging und Hautgesundheit konzentriert, in die Schweiz expandiert.

Vom Menschen zum Planeten – nachhaltige Gesundheit und Schönheit für alle

Als ESG-orientiertes Unternehmen setzt sich Botanee für den langfristigen Schutz der biologischen Vielfalt ein. Botanee hat in Yunnan eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, darunter Haba Snow Mountain Biodiversity Science Popularization Base, Biodiversity Courtyard und andere Projekte im Bereich des ökologischen Tourismus. Bis heute hat der Botanee Charity Fund über 50 Millionen RMB in ESG-Projekte investiert.

Das Yunke-Labor spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in Yunnan. Im Jahr 2023 richtete das Labor eine umfassende Pflanzenbank ein, um die nachhaltige Nutzung der einheimischen Pflanzenressourcen der Provinz zu unterstützen.

Während Botanee seine globale Expansion fortsetzt, bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, Gesundheit und Schönheit für alle zu fördern. Mit seinem Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und globale Zusammenarbeit ist Botanee in der Lage, die sich wandelnde globale Schönheitslandschaft voranzubringen.

Informationen zur Botanee Group

Das 2010 gegründete Unternehmen Botanee hat sich in der Beauty-Branche einen Namen gemacht. Laut Euromonitor ist die Hauptmarke Winona derzeit die Nr. 1 unter den kosmezeutischen Marken in China, gemessen am Marktanteil. Sie ist bekannt für ihre Produkte für empfindliche Haut, die auf Pflanzen aus Yunnan basieren. Das Portfolio der Gruppe ist ebenso vielfältig wie beeindruckend, mit beliebten Marken wie Winona, Winona Baby, AOXMED, Beforteen, Pure&Mild und ZA.

Im Jahr 2023 erzielte die Botanee Group einen beachtlichen Jahresumsatz von 5,52 Milliarden RMB und investierte 335 Millionen RMB in Forschung und Entwicklung, womit sie zu den führenden Unternehmen der chinesischen Industrie im Bereich Forschung und Entwicklung gehört.