水滴金融母公司創始人沈鵬，擔任香港大學經管學院華北校友會執行副會長

沈鵬是一名連續創業者，曾參與創建美團外賣，並於2016年創辦了水滴公司，公司於2021年5月正式登陸紐約證券交易所，成為第一家登陸紐交所的中國保險科技平臺。水滴公司以「用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」為使命，在國內率先開創了「大病籌款+保險保障」新模式，提升了行業的數位化水準。 在健康服務端，水滴公司積極探索和加強與醫院、醫藥公司等醫療服務夥伴的合作，著力於為廣大使用者提供更廣泛的健康醫療服務。

沈鵬對香港市場持樂觀態度，積極以AI及大數據提高用戶體驗，抓緊保險科技及大灣區機遇。 水滴公司以多樣化的形式保持對國際化的探索，包括基於國內的成功經驗，設立了香港保險經紀公司「水滴金融」，面向國內用戶連結更豐富的海外保險及資產管理產品。

水滴金融創立於香港，專責為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、投資相連計劃等服務，宏為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。

截至目前，水滴金融已經與包括安盛、宏利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等在內的二十餘家國際知名保險公司達成合作。

在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴金融希望秉承著「客戶為本」的服務宗旨，組建一支具有深厚行業經驗，獨特市場洞察的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融已在港積極進行招聘，歡迎更多金融或保險業發展的人士加入。

沈鹏表示，水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠與合作夥伴攜手共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。

SOURCE Waterdrop Inc.