水滴金融母公司創始人沈鵬，擔任香港大學經管學院華北校友會執行副會長
新聞提供者Waterdrop Inc.
22 10月, 2024, 16:25 CST
北京2024年10月22日 /美通社/ -- 近日，香港大學經管學院北京論壇暨港大經管學院華北校友會成立晚宴在香港大學北京中心舉行。 北京市政府港澳辦副主任李輝，香港大學經管學院院長、經濟學講座教授、中國經濟研究所所長蔡洪濱，香港大學協理副校長、香港大學經管學院副院長（研究與知識交流）、寶光基金教授席（金融學）林晨，香港大學經管學院副院長（高層管理教育）、潘燊昌基金教授（數據科學與創新） 沈海鵬等出席活動併發言。
會上，還為香港大學經管學院華北校友理事會和執委會成員授予聘書。 其中，水滴公司創始人兼CEO沈鵬、科大訊飛股份有限公司黨委副書記任萍萍等八位校友擔任華北校友會執委會執行副會長。
沈鵬是一名連續創業者，曾參與創建美團外賣，並於2016年創辦了水滴公司，公司於2021年5月正式登陸紐約證券交易所，成為第一家登陸紐交所的中國保險科技平臺。水滴公司以「用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」為使命，在國內率先開創了「大病籌款+保險保障」新模式，提升了行業的數位化水準。 在健康服務端，水滴公司積極探索和加強與醫院、醫藥公司等醫療服務夥伴的合作，著力於為廣大使用者提供更廣泛的健康醫療服務。
沈鵬對香港市場持樂觀態度，積極以AI及大數據提高用戶體驗，抓緊保險科技及大灣區機遇。 水滴公司以多樣化的形式保持對國際化的探索，包括基於國內的成功經驗，設立了香港保險經紀公司「水滴金融」，面向國內用戶連結更豐富的海外保險及資產管理產品。
水滴金融創立於香港，專責為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、投資相連計劃等服務，宏為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。
截至目前，水滴金融已經與包括安盛、宏利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等在內的二十餘家國際知名保險公司達成合作。
在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴金融希望秉承著「客戶為本」的服務宗旨，組建一支具有深厚行業經驗，獨特市場洞察的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融已在港積極進行招聘，歡迎更多金融或保險業發展的人士加入。
沈鹏表示，水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠與合作夥伴攜手共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。
SOURCE Waterdrop Inc.
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