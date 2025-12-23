捐贈100萬港元馳援香港大埔火災 香港醫管局向水滴公司頒發感謝狀

新聞提供者

Waterdrop Inc.

23 12月, 2025, 20:33 CST

北京2025年12月23日 /美通社/ -- 香港大埔宏福苑火災，災情牽動社會各界。水滴集團（香港）有限公司迅速行動，捐贈100萬港元用於大埔火災救援工作，其中30萬港元用於香港醫院管理局（簡稱：香港醫管局）傷者救治與醫療資源調配等支持工作。12月22日，香港醫管局行政總裁李夏茵向水滴集團（香港）有限公司全資子公司水滴金融負責人翟羽頒發感謝狀，對企業的慷慨援助表示感謝。

活動期間，雙方圍繞籌款模式創新、醫療技術應用等話題展開交流。香港醫管局介紹了香港公共衛生體系的運行機制，包括針對此次火災醫療救助相關工作情況。水滴集團（香港）有限公司分享了其在醫療健康服務、個人求助網絡服務、公益籌款等領域的實踐經驗，通過科技手段優化救助流程，提升資源救助效率。

圖：香港醫管局行政總裁李夏茵（左三）向水滴集團（香港）有限公司全資子公司水滴金融負責人翟羽（右三）頒發感謝狀
圖：香港醫管局行政總裁李夏茵（左三）向水滴集團（香港）有限公司全資子公司水滴金融負責人翟羽（右三）頒發感謝狀

此次捐贈體現了水滴集團（香港）有限公司「 科技向善」 的初心與對香港社會民生的高度關切。翟羽表示：「 火災無情人有情，我們希望與包括香港醫管局在內的社會各界攜手，通過實際行動，幫助受災居民共渡難關。」 

作為水滴集團（香港）有限公司的母公司，水滴公司（NYSE：WDH）是中國領先的保險科技和醫療健康平台，始終秉承「 用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」 的使命，致力於為用戶提供健康保障解決方案。近年來，水滴公司加速國際化拓展步伐，今年10月在深圳灣成立大灣區第二總部，並已在中國香港、新加坡、美國等地設立辦公地點。香港作為國際金融樞紐，落地部分出海業務模塊，成為水滴公司鏈接全球市場的關鍵節點。

在香港，水滴公司成立持牌保險經紀公司——水滴金融，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務。目前，水滴金融已經與多家大型保險公司及機構合作。秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融組建了一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。

陸港無憂科技有限公司旨在為全球人才提供一系列全流程服務，涵蓋身份規劃、企業出海、子女教育、醫療服務等，致力於建設用戶信賴的一站式港澳地區及海外生活服務平台。成立至今，陸港無憂已在內地及香港、澳門開設5個區域服務中心，累計服務數千組中產家庭。未來，陸港無憂會持續拓展服務內容，優化用戶體驗，更好服務全球人才發展。

SOURCE Waterdrop Inc.

來自同一來源

再獲肯定！水滴公司ESG蟬聯香港品質保證局權威獎項

再獲肯定！水滴公司ESG蟬聯香港品質保證局權威獎項

近日，香港品質保證局「綠色和可持續金融論壇 2025」在香港順利舉行。香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生, GBS,...
水滴公司獲2025全球最佳案例品牌獎 堅持科技創新賦能普惠保障

水滴公司獲2025全球最佳案例品牌獎 堅持科技創新賦能普惠保障

近日，由江西財經大學主辦、江西財經大學工商管理學院承辦的第三屆「管理變革與企業可持續發展（MC&SD）」國際學術會議在麥廬校區舉行。來自北美、歐洲、亞洲等多個地區，涵蓋管理、人工智能、可持續發展等多學科領域的近300位專家、學者、企業家代表等圍繞本次大會主題「人工智能發展與企業持續創新」開展了系列學...
此來源更多新聞稿

探索

健康保險

健康保險

銀行與金融服務

銀行與金融服務

保健與醫院

保健與醫院

企業社會責任

企業社會責任

相關題材的新聞稿