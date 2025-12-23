捐贈100萬港元馳援香港大埔火災 香港醫管局向水滴公司頒發感謝狀

此次捐贈體現了水滴集團（香港）有限公司「 科技向善」 的初心與對香港社會民生的高度關切。翟羽表示：「 火災無情人有情，我們希望與包括香港醫管局在內的社會各界攜手，通過實際行動，幫助受災居民共渡難關。」

作為水滴集團（香港）有限公司的母公司，水滴公司（NYSE：WDH）是中國領先的保險科技和醫療健康平台，始終秉承「 用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」 的使命，致力於為用戶提供健康保障解決方案。近年來，水滴公司加速國際化拓展步伐，今年10月在深圳灣成立大灣區第二總部，並已在中國香港、新加坡、美國等地設立辦公地點。香港作為國際金融樞紐，落地部分出海業務模塊，成為水滴公司鏈接全球市場的關鍵節點。

在香港，水滴公司成立持牌保險經紀公司——水滴金融，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務。目前，水滴金融已經與多家大型保險公司及機構合作。秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融組建了一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。

陸港無憂科技有限公司旨在為全球人才提供一系列全流程服務，涵蓋身份規劃、企業出海、子女教育、醫療服務等，致力於建設用戶信賴的一站式港澳地區及海外生活服務平台。成立至今，陸港無憂已在內地及香港、澳門開設5個區域服務中心，累計服務數千組中產家庭。未來，陸港無憂會持續拓展服務內容，優化用戶體驗，更好服務全球人才發展。

