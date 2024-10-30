水資源投資是避免全球衝突激增的關鍵

倫敦2024年10月30日 /美通社/ -- 今天，國際智庫經濟與和平研究所(IEP)發布了《生態威脅報告》(ETR)第五版。該報告得出結論，如果沒有國際社會的共同行動，生態退化的加速將加劇全球的社會摩擦與衝突，而這些挑戰將在氣候變化的影響下進一步惡化。

關鍵結果：

由於氣候變化、人口增長和 衝 突，生態風險正在加劇，生態退化、貧困和 衝 突之間存在強烈的相關性。

突，生態風險正在加劇，生態退化、貧困和 突之間存在強烈的相關性。 50個國家（目前居住著13億人口）面臨高或極高的生態威脅，預計到2050年，這些國家的人口將增加到接近20億。

ETR確定了27個生態熱點國家：這些國家極端生態風險以及較低的社會復原能力，導致他們更容易受到不穩定、 衝 突和人道主義危機的影響。

突和人道主義危機的影響。 在這27個熱點國家中，19個位於撒哈拉以南非洲，4個位於中東和北非，許多國家目前正經歷 衝 突或內亂。

突或內亂。 在農牧社區中， 衝 突預防與地方治理結構的強弱密切相關，基於社區的方式比外部干預更為成功。

突預防與地方治理結構的強弱密切相關，基於社區的方式比外部干預更為成功。 撒哈拉以南非洲的灌溉率是全球最低的，僅有1.8%的耕地得到灌溉。通過改善水資源收集和管理，可以極大緩解生態壓力。

每年向水資源捕集和農業提升項目投資150億美元，至2050年可將撒哈拉以南非洲的糧食產量提高50%。

2024年《生態威脅報告》涵蓋了207個國家，強調了隨著生態威脅、氣候變化、治理不善、人口增長和衝突相互交織，全球危機正在加劇。報告指出，50個國家（居住著13億人口）面臨高或極高的生態威脅，其中82%位於非洲，預計到2050年，這些國家的人口將增加51%。

撒哈拉以南非洲是特別關注的區域。該地區最近經歷的嚴重厄爾尼諾干旱影響了6800萬人，佔該地區總人口的17%。自2024年初以來，干旱影響了作物和牲畜生產，導致糧食短缺，並破壞了更廣泛的經濟。食品價格比新冠疫情前高出25%，進一步加劇了糧食獲取困難。

然而，該地區在提高糧食生產能力方面具有全球最大的潛力。例如，非洲的平均玉米產量僅為每公頃1.9噸，而全球平均為每公頃5.4噸。此外，該地區擁有2億公頃未開發的可耕地。通過實施微型水資源捕集技術和採用改進的農業實踐，撒哈拉以南非洲可以大大增強其生態韌性和糧食安全。

IEP創始人兼執行主席Steve Killelea表示：「世界正處於一個關鍵時刻，生態威脅與衝突風險、貧困和債務日益交織在一起。我們的研究表明，針對水資源捕集和農業實踐的投資可以顯著改善糧食安全，增強地方韌性，減少衝突並緩解強迫移民問題。」

生態熱點

ETR確定了27個生態熱點：這些國家面臨高生態風險並且社會韌性較低，增加了不穩定、衝突和人道主義危機的風險。這些熱點國家的地理分布高度集中，19個位於撒哈拉以南非洲，4個位於中東和北非，其餘4個分布在亞洲和加勒比地區。

撒哈拉以南非洲面臨最嚴重的生態威脅，主要由高糧食不安全、水資源壓力和人口快速增長驅動。

南亞的ETR評分排在第二高，主要由於其對自然災害的脆弱性，而南亞是全球自然災害發生率最高的地區。

歐洲和北美是唯一兩個沒有任何次國家區域面臨高或非常高生態威脅的地區。

熱點國家往往呈地理聚集，這可能導致區域不穩定，因為生態和人道主義危機將涉及多個國家。溢出效應包括人口流離失所、新的跨境衝突以及交通網絡和供應鏈的中斷。

該局勢的嚴重性體現在許多熱點國家目前正經歷武裝衝突或內亂，突顯了生態威脅、低韌性和暴力風險加劇之間的相互作用。如果不解決這些挑戰，人口增長、環境退化和治理薄弱的復合效應可能會導致不穩定局勢的惡性循環，尤其是在已經容易發生衝突的地區。

治理與水管理

水資源風險與薄弱的治理比與水資源匱乏更密切相關。例如，阿聯酋盡管資源有限，卻面臨較低的水資源風險，而鄰近的也門則盡管擁有更多的水資源，卻在水資源管理上舉步維艱。報告指出，每年在小規模水資源捕獲和相關項目上的150億美元投資，能夠大幅減少撒哈拉以南非洲的生態風險，部分地區的農作物產量有可能翻倍甚至三倍。這一投資至關重要，因為該地區需要將谷物產量提高一倍多，才能滿足未來25年的基本糧食需求。

ETR還提出了潛在的解決方案，尤其是在水資源管理和農業實踐方面，能夠顯著改善脆弱地區的糧食安全和經濟前景。例如，非洲的小規模水資源捕獲項目，如沙壩、巖石徑流壩，顯示出良好的效果，單筆5萬美元的投資有可能灌溉9公頃土地，帶來18萬美元的回報。撒哈拉以南非洲約有3420萬公頃土地具備尚未開發的灌溉潛力，而利用該區域不到6%的可再生水資源就能將其開發利用。

Steve Killelea補充道：「各國政府和國際組織應優先考慮這些干預措施，以增強韌性並預防未來衝突。加強地方治理和社區主導的衝突解決機制，已被證明比外部的安全干預更為有效，能夠在緊張局勢升級為暴力之前進行緩解。」

氣候變化是一個威脅放大器，加劇了在有衝突歷史、機構薄弱和韌性低的地區的緊張局勢。在資源競爭激烈的地區，氣候變化導致的水資源或耕地稀缺可能會加劇社區之間的衝突。這一影響在機構薄弱的國家尤為顯著，這些國家的政府缺乏有效應對氣候壓力或調解相關衝突的能力。

薩赫勒地區農牧衝突的增加影響了超過5000萬人，這表明生態壓力如何加劇現有的種族和資源衝突。跨國極端主義組織利用這些地方不滿情緒招募戰斗人員並升級衝突。儘管薩赫勒地區僅佔非洲總人口的6.8%，卻佔了非洲衝突死亡人數的近16%。特別值得關注的是，這些組織正向本來相對和平的地區滲透，包括西非的科特迪瓦、貝寧、多哥和尼日利亞等國。

水與糧食安全

水資源風險與薄弱的治理和基礎設施密切相關，撒哈拉以南非洲僅使用了其可再生水資源的2%用於農業，而全球平均水平為6.7%。不過，通過適當的投資，最壞的後果是可以避免的。撒哈拉以南非洲僅有1.8%的耕地得到灌溉，不到全球19%的平均水平的十分之一。

此外，灌溉技術的進步將使農業用水更加高效，預計到2030年，低收入和中等收入國家的灌溉土地面積將增加34%，但農業用水總量僅增加14%。

未來全球影響

氣候變化將加劇南亞和南美洲冰川供水系統的水資源壓力，同時海平面上升將增加世界上一些最肥沃農業區的鹽鹼化，尤其是在東南亞。中國和印度的極端天氣將使為28億人口提供糧食變得更加困難。此外，超過9100萬人依賴湄公河下游流域和尼羅河三角洲維持生計，而上游的大壩建設嚴重影響了水流。

這些生態威脅的全球影響超越了區域邊界。一個地區的糧食短缺可能影響全球糧價和供應鏈的可用性，因為全球供應鏈彼此緊密相連。隨著氣候變化的加劇，全球移民模式將發生顯著變化，重新塑造出發地和目的地國家的人口和經濟。對農業中更有效的水和土地利用的投資可以顯著減輕生態退化的最嚴重影響，改善經濟，防止衝突，並減少強迫遷移。

編者注

了解更多信息，下載《2024年生態威脅報告》，請訪問https://visionofhumanity.org和https://economicsandpeace.org。如需獲取廣播視頻資料和電台音頻，請聯繫Tim Johnston。

關於經濟與和平研究所（IEP）：IEP 是一個國際獨立智庫，致力於將世界的重點轉移到和平上，作為一種積極的、可實現的、切實的衡量人類福祉和進步的標準。該機構在悉尼、布魯塞爾、紐約、海牙、墨西哥城和內羅畢設有辦事處。

SOURCE Institute for Economics & Peace