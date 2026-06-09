IEP - 衝突次數創新高，加上人工智能戰事激增，和平境地墜入史上低谷

倫敦2026年6月9日 /美通社/ -- Institute for Economics & Peace (IEP) 今天發表的 2026 年全球和平指數 (2026 Global Peace Index，簡稱 GPI) 指出，全球衝突數量達到歷史新高，這些衝突環環相扣且難以化解，各國正深陷其經濟惡果中。 和平狀況每況愈下，源於地緣政治的深刻變遷：中等強國乘勢而起，傳統歐洲列強則日漸式微，此消彼長的局面被稱之為「大分裂」(Great Fragmentation)。 與此同時，戰爭技術急劇革新，國際法與外交規範無法趕上變遷。

史上首次，機器在電光火石間下達生死作戰指令，比任何人類覆檢的速度更快，而用作制約它們的國際框架幾乎並不存在。

主要結果

過去一年，多達 99 國的和平狀況每況愈下，為指數創立 20 年以來之最高數字。

目前有 119 個國家（即 73%）的和平程度，比 2007 年首次發表全球和平指數時更差。

捲入對外衝突的國家數目幾近倍增，自 2008 年的 59 個國家，增至 2026 年全球和平指數中的 103 個。

2025 年，暴力問題對全球經濟造成的影響增加了 3.2%，達到 21.81 萬億美元，相當於全球國內生產總額 (GDP) 的 10.5%。

2018 至 2025 年期間，無人機襲擊次數暴增超過 11,500%，而人工智能 (AI) 則把鎖定目標所需時間從一天縮短至數秒。

全球衝突釀成的死亡人數持續高企，2025 年便有超過 181,000 人死亡，是 2008 年的六倍之多。

在歐洲帶動下，2025 年全球軍費開支突破紀錄，高達 2.9 萬億美元。 撇除美國，軍事開支增加了 9.2%。

若能透過成功的外交手段，阻止伊朗戰火重燃，對全球經濟的價值約為 2.2 萬億美元。

全球和平狀況連續第 12 年惡化，現存的國家級衝突達 61 個。 這是自二戰結束以來的最高紀錄。 和平長期崩壞的原因，在於內部衝突死亡人數自 2007 年以來激增六倍，由 29,000 人飆升至 2025 年的逾 181,000 人；而錄得衝突死亡達 1,000 人或以上的國家數目，亦創下全球和平指數推出 20 年以來的最高位。

衝突升級背後，是國際體系正經歷一場更宏大的結構轉變，即所謂的「大分裂」("Great Fragmentation")。 中等強國乘勢崛起，填補傳統強權衰落後留下的權力真空，全球和平規則因而崩潰。 過去 30 年間，歐洲列強的經濟影響力大幅下滑，正好說明這種轉變。 自 1995 年起，德國佔全球國內生產總額的比重下跌了 49%，法國下跌 44%，意大利則下跌 42%。 多邊機制式微，大國共識減弱，古往今來的止戰機制如今正節節失效。 以和平協議解決的衝突比例，已由 1970 年代的 23% 急跌至過去 10 年的僅僅 4%。與此同時，全球在主動建設和平方面的投資，僅相當於軍費總開支的 0.52%。

人工智能與新型作戰工具

無人機已成為現代戰爭的代表性武器。在 2018 年至 2025 年間，有記錄的無人機襲擊次數上升了 11,500%。 此等武器的擴散或蔓延，遠超主權國家界線。該段時期內，多達 565 個不同武裝組織（包括犯罪集團在內）曾發動無人機攻擊。

在加沙，據報使用演算法鎖定目標後，人為覆核人工智能所生成目標的時間，被壓縮至每次攻擊僅約 20 秒。 在烏克蘭，自主作戰系統已投入戰線，無需操作員參與決策即可自行接戰。 此情況令人深感憂慮：在關乎生死的決策過程中，有效的人類監督正在逐漸消失。

全球重點摘要

面對種種全球壓力，冰島依然是最和平的國家，已連續 19 年穩居首位。緊隨其後的是紐西蘭、瑞士、斯洛文尼亞及愛爾蘭。 俄羅斯首次淪為全球最不和平的國家，其後依次為蘇丹、剛果民主共和國、烏克蘭及以色列。 於 2026 年指數中，南亞地區的和平惡化幅度居全球之冠，主因為尼泊爾及巴基斯坦和平程度倒退。 與此同時，由於政局不穩和暴力示威活動激增，美國的和平程度下跌了 4%，排名跌至第 134 位，是該指數創立以來最低。

暴力對全球經濟造成的影響增加了 3.2%，達到破紀錄的 21.81 萬億美元。 這相等於全球國內生產總額的 10.5%。 經濟衝擊的懸殊，可謂天壤之別：受暴力荼毒最深的十國，平均損失達國內生產總額的 23.4%；而受影響最輕微的十國，則僅為 2.2%。

IEP 創辦人兼執行主席 Steve Killelea 說：

「『大分裂』日趨嚴峻，和平機制的步伐，已遠不及地緣政治與科技的迅速變遷，各國政府苦苦追趕，疲於奔命。 衝突集群更趨國際化，規模亦更大，因而極難化解。 眾多衝突集群中，最堪憂者莫過於從南亞經伊朗及中東，一直延伸至非洲之角的不穩弧帶。

人工智能及自主無人機技術正主導生死決策，人類監督時間僅剩短短數秒。 同時，平民傷亡急劇攀升，管治體系遠遠落後於現實世界的演變。 人道後果嚴重，不堪設想。」

衝突的崛起與蔓延

自 2010 年起，涉及外部干預的國內衝突增加了 175%。 這個衝突新時代的特徵，在於衝突體系彼此交疊。局部戰事不再孤立，而是藉由政治、經濟、軍事因素，加上難民潮，加劇更廣泛的地區不穩狀況。

自給自足的非法經濟，助長此等發展趨勢。 2015 至 2024 年間，五個受衝突影響的主要國家，其非法毒品經濟的產值升至四倍有多，從 140 億美元飆升至 590 億美元。

蘇丹內戰是全球最慘烈的人道浩劫，估計有 150,000 人罹難，逾 1,200 萬人流離失所，多個地區已證實出現饑荒。 蘇丹正是衝突集群運作方式的典型例子。蘇丹、埃塞俄比亞、厄立特里亞、南蘇丹和索馬里的衝突，因難民潮、代理人資助及非法貿易而環環相扣。 蘇丹戰事資金，部分來自黃金貿易帶來的自我融資。 單在 2024 年，快速支援部隊 (Rapid Support Forces) 估計已開採 10 噸黃金，價值約 8.6 億美元。 金價升至歷史新高，控制金礦帶來的經濟誘因而暴增，因此即使外部國家撤回資助，也難以平息戰火。

伊朗戰爭與經濟影響

伊朗戰事大幅加劇地緣政治問題，加劇既有衝突渠道，動盪之勢因而蔓延。 除了即時的宏觀經濟衝擊外，這場戰事亦助長了現有的代理網絡及跨境叛亂，例如由伊朗支持的伊拉克民兵，以及跨越巴基斯坦與伊朗邊境發動襲擊的俾路支分離組織，這些都隨時可能把鄰國拖入一場更大規模的地區戰火中。

在經濟層面，衝擊將非常巨大，而且分佈不均。 儘管首年全球國內生產總額預計會損失 0.6%，但受打擊最嚴重的，將會是少數脆弱而且依賴進口的經濟體。 全球糧食生產危機迫在眉睫。供應鏈斷裂，將殃及南亞及東非地區未來的收成。 收成減少及糧食通脹，將於 2026 年底及 2027 年帶來沉重打擊。

巴基斯坦、埃及和肯雅等脆弱無比的國家，在 2026 年底需要合共滾存 51 億美元的債務，而此時貿易路線中斷，加上 IMF 的嚴格計劃審查，形勢可謂岌岌可危。 長期對峙僵局與戰火重燃，兩者之間的分別極其明顯。 若能透過成功的外交手段避免戰端再起，將為全球經濟節省約 2.2 萬億美元。

地區重點摘要

歐洲仍是最和平的地區，全球十大最和平國家當中，有七個在歐洲。 然而，自 2022 年以來，其長期的非軍事化趨勢已急遽逆轉。 中東及北非依然是最不和平的地區，倒數十個國家中，有四個位於此區。

南亞的和平惡化程度居各地區之首，尼泊爾排名急跌 26 位，是全球跌幅最大的國家；巴基斯坦則跌至第 152 位。

受美國排名下滑拖累，北美及中美洲的和平境況亦告惡化。

編輯備註

2026 年全球和平指數的完整報告及互動地圖，可於 visionofhumanity.org 及 economicsandpeace.org 上瀏覽。

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關於全球和平指數 (GPI)

全球和平指數由國際智庫 Institute for Economics & Peace 編製，過去 20 年來每年發佈一次。 該指數是全球和平趨勢方面最全面的參考資料，涵蓋 163 個獨立國家及地區，覆蓋全球 99.7% 的人口。 當中採用多項指標，從三個層面衡量和平狀況：「社會安全保障」、「持續中的國內及國際衝突」，以及「軍事化程度」。

關於 Institute for Economics & Peace (IEP)

Institute for Economics & Peace (IEP) 是世界頂尖的智庫，致力制定指標以分析和平，並量化其經濟價值。 機構透過訂立全球和國家指數（包括每年一度的全球和平指數）、計算暴力的經濟成本，以及理解「積極和平」（即創造和維持和平社會的態度、制度和結構）來實現此目標。

SOURCE Institute for Economics & Peace