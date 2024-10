Investitionen in Wasser sind der Schlüssel zur Abwendung einer globalen Konfliktwelle

LONDON, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Heute wird die fünfte Ausgabe des Ecological Threat Report (ETR) des internationalen Think-Tanks Institute for Economics & Peace (IEP) veröffentlicht. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass ohne ein konzertiertes internationales Vorgehen die zunehmende Umweltzerstörung die sozialen Spannungen und Konflikte weltweit verstärken wird. Diese Herausforderungen werden sich durch den Klimawandel noch verschärfen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die ökologischen Risiken verschärfen sich aufgrund des Klimawandels, des Bevölkerungswachstums und von Konflikten, wobei ein enger Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung, Armut und dem Auftreten von Konflikten besteht.

50 Länder, in denen derzeit 1,3 Milliarden Menschen leben, sind in hohem oder sehr hohem Maße ökologisch bedroht. Die Bevölkerung in diesen Ländern wird bis 2050 voraussichtlich auf fast 2 Milliarden Menschen anwachsen.

Der ETR identifiziert 27 Länder mit ökologischen Hotspots: in denen extreme ökologische Risiken mit geringer gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit zusammentreffen und sie anfällig für Instabilität, Konflikte und humanitäre Krisen machen.

Von den 27 Hotspot-Ländern liegen 19 in Afrika südlich der Sahara und vier im Nahen Osten und Nordafrika. Viele von ihnen sind derzeit von Konflikten oder zivilen Unruhen betroffen.

27 Hotspot-Ländern liegen 19 in Afrika südlich der Sahara und vier im Nahen Osten und Nordafrika. Viele von ihnen sind derzeit von Konflikten oder zivilen Unruhen betroffen. Die Konfliktprävention in agro-pastoralen Gemeinschaften ist eng mit der Stärke der lokalen Regierungsstrukturen verbunden, wobei sich gemeinschaftsbasierte Ansätze als erfolgreicher erweisen als externe Interventionen.

Afrika südlich der Sahara hat die niedrigsten Bewässerungsquoten der Welt, nur 1,8 Prozent der Anbauflächen werden bewässert. Es besteht eine große Chance, den ökologischen Druck durch eine verbesserte Wassergewinnung und -bewirtschaftung zu verringern.

Jährliche Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar in Initiativen zur Wasserrückgewinnung und zur Verbesserung der Landwirtschaft bis 2050 könnten die Nahrungsmittelproduktion in Afrika südlich der Sahara um 50 % steigern.

Der Bericht über die ökologische Bedrohung 2024 deckt 207 Länder ab und zeigt eine wachsende globale Krise auf, die durch das Zusammentreffen von ökologischen Bedrohungen, Klimawandel, schlechter Regierungsführung, Bevölkerungswachstum und Konflikten entsteht. Der Bericht nennt 50 Länder, in denen 1,3 Milliarden Menschen leben, die in hohem oder sehr hohem Maße ökologisch bedroht sind. Für diese Länder, von denen 82 % in Afrika liegen, wird bis 2050 ein Bevölkerungswachstum von 51 % prognostiziert.

Afrika südlich der Sahara ist ein besonders besorgniserregendes Gebiet. Von der jüngsten, durch den El Niño ausgelösten Dürre in der Region sind 68 Millionen Menschen oder 17 % der Bevölkerung der Region betroffen. Die Dürre, die Anfang 2024 begann, hat die Getreide- und Viehproduktion beeinträchtigt, zu Nahrungsmittelknappheit geführt und die Wirtschaft im Allgemeinen geschädigt. Die Lebensmittelpreise sind 25 % höher als vor der COVID-19-Pandemie, was den Zugang zu Nahrungsmitteln weiter erschwert.

Die Region verfügt jedoch weltweit über das größte Potenzial zur Verbesserung ihrer Nahrungsmittelproduktionskapazitäten. So liegt beispielsweise der durchschnittliche Maisertrag in Afrika bei nur 1,9 Tonnen pro Hektar, verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt von 5,4 Tonnen. Außerdem verfügt die Region über 200 Millionen Hektar ungenutztes Ackerland. Durch die Anwendung von Mikro-Wasserauffangtechniken und die Einführung verbesserter landwirtschaftlicher Praktiken könnten die afrikanischen Länder südlich der Sahara ihre ökologische Widerstandsfähigkeit und Ernährungssicherheit erheblich verbessern.

Steve Killelea, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des IEP, sagte: "Die Welt befindet sich an einem kritischen Punkt, an dem ökologische Bedrohungen zunehmend mit Konfliktrisiken, Armut und Verschuldung verwoben sind. Unsere Forschung zeigt, dass gezielte Investitionen in die Wassergewinnung und in landwirtschaftliche Praktiken die Ernährungssicherheit drastisch verbessern, die lokale Widerstandsfähigkeit erhöhen, Konflikte verringern und die erzwungene Migration lindern könnten."

Ökologische Hotspots

Der ETR weist 27 ökologische Hotspots aus: Länder, in denen hohe ökologische Risiken mit geringer gesellschaftlicher Resilienz zusammentreffen. In diesen Brennpunktländern besteht ein erhöhtes Risiko von Instabilität, Konflikten und humanitären Krisen. Die geografische Verteilung dieser Hotspots ist stark verzerrt: 19 befinden sich in Afrika südlich der Sahara, vier im Nahen Osten und Nordafrika und die restlichen vier in Asien und der Karibik.

Die afrikanischen Länder südlich der Sahara sind mit den akutesten ökologischen Bedrohungen konfrontiert, die auf ein hohes Maß an Ernährungsunsicherheit, Wasserstress und ein schnelles Bevölkerungswachstum zurückzuführen sind.

Südasien verzeichnete den zweithöchsten Gesamtwert ETR, was auf die Anfälligkeit für Naturkatastrophen zurückzuführen ist, die hier von allen Regionen am höchsten ist.

Europa und Nordamerika sind die einzigen beiden Regionen, in denen keine subnationalen Gebiete in hohem oder sehr hohem Maße ökologisch bedroht sind.

Hotspot-Länder neigen dazu, sich geografisch zu konzentrieren, was zu regionaler Instabilität führen kann, da ökologische und humanitäre Krisen mehrere Länder betreffen. Zu den Spillover-Effekten gehören die Vertreibung der Bevölkerung, neue grenzüberschreitende Konflikte und die Unterbrechung von Verkehrsnetzen und Lieferketten.

Der Ernst der Lage wird durch die Tatsache unterstrichen, dass viele Hotspot-Länder derzeit bewaffnete Konflikte oder zivile Unruhen erleben, was die Wechselwirkung zwischen ökologischen Bedrohungen, geringer Widerstandsfähigkeit und erhöhtem Gewaltrisiko verdeutlicht. Wenn diese Herausforderungen nicht angegangen werden, könnten die sich verstärkenden Auswirkungen von Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung und schwacher Regierungsführung zu einem Kreislauf zunehmender Instabilität führen, insbesondere in Regionen, die bereits anfällig für Konflikte sind.

Governance & Wasserwirtschaft

Das Wasserrisiko ist enger mit einer schwachen Regierungsführung verbunden als mit Wasserknappheit. In den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise ist das Wasserrisiko trotz begrenzter Ressourcen gering, während der nahe gelegene Jemen trotz seiner reichhaltigeren Wasserressourcen Probleme hat. In dem Bericht wird hervorgehoben, dass jährliche Investitionen in Höhe von 15 Mrd. USD in die Wassergewinnung in kleinem Maßstab und damit verbundene Initiativen die ökologischen Risiken in Afrika südlich der Sahara erheblich mindern und in einigen Gebieten zu einer Verdreifachung der Ernteerträge führen könnten. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Region ihre Getreideproduktion mehr als verdoppeln muss, um ihren Grundnahrungsmittelbedarf in den nächsten 25 Jahren zu decken.

Der ETR zeigt auch potenzielle Lösungen auf, insbesondere in den Bereichen Wassermanagement und landwirtschaftliche Praktiken, die die Ernährungssicherheit und die wirtschaftlichen Aussichten in gefährdeten Regionen erheblich verbessern könnten. Kleinere Wassergewinnungsprojekte wie Sanddämme, Felsabflüsse und Dämme in Afrika zeigen vielversprechende Ergebnisse: Mit einer einzigen Investition von 50.000 Dollar können bis zu 9 Hektar bewässert werden, was eine Rendite von 180.000 Dollar ergibt. In Afrika südlich der Sahara gibt es etwa 34,2 Millionen Hektar Land mit ungenutztem Bewässerungspotenzial, das mit weniger als 6 % der erneuerbaren Wasserressourcen der Region genutzt werden könnte.

Steve Killelea fügte hinzu: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Regierungen und internationale Organisationen diesen Maßnahmen Vorrang einräumen, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken und künftige Konflikte zu verhindern. Es hat sich gezeigt, dass die Stärkung der lokalen Regierungsführung und der gemeinschaftsbasierten Konfliktlösungsmechanismen wirksamer ist als externe Sicherheitsinterventionen, um Spannungen zu entschärfen, bevor sie in Gewalt eskalieren."

Der Klimawandel wirkt als Bedrohungsverstärker und verschärft die bestehenden Spannungen in Gebieten mit einer konfliktreichen Vergangenheit, schwachen Institutionen und geringer Widerstandsfähigkeit. In Gebieten, in denen es zu einem Wettbewerb um Ressourcen kommt, kann die klimabedingte Verknappung von Wasser oder Ackerland die Spannungen zwischen Gemeinschaften verschärfen. Die Auswirkungen sind besonders ausgeprägt in Ländern mit schwachen Institutionen, in denen die Regierungen nicht in der Lage sind, klimabedingte Belastungen wirksam zu bewältigen oder daraus resultierende Konflikte zu schlichten.

Die Zunahme von Konflikten zwischen Agrar- und Viehzüchtern in der Sahelzone betrifft mehr als 50 Millionen Menschen und zeigt, wie ökologischer Druck bestehende ethnische und ressourcenbezogene Spannungen verschärfen kann. Transnationale extremistische Gruppen haben diese lokalen Missstände ausgenutzt, um Kämpfer zu mobilisieren und Konflikte zu eskalieren. Auf die Sahelzone entfallen fast 16 % der gesamten Konflikttoten in Afrika, obwohl sie nur 6,8 % der Bevölkerung des Kontinents umfasst. Besonders besorgniserregend ist das Vordringen dieser Gruppen in Gebiete, die bisher relativ friedlich waren, darunter die westafrikanischen Länder Côte d'Ivoire, Benin, Togo und Nigeria.

Wasser- und Ernährungssicherheit

Das Wasserrisiko steht in engem Zusammenhang mit einer schwachen Regierungsführung und einer schlechten Infrastruktur, wobei die afrikanischen Länder südlich der Sahara nur 2 % ihrer erneuerbaren Wasserressourcen für die Landwirtschaft nutzen, verglichen mit einem Durchschnitt von 6,7 % in allen Regionen der Welt. Mit entsprechenden Investitionen können die schlimmsten Auswirkungen jedoch vermieden werden. Nur 1,8 % der Anbauflächen in Afrika südlich der Sahara werden bewässert, das ist weniger als ein Zehntel der weltweiten Quote von 19 %.

Darüber hinaus werden Fortschritte in der Bewässerungstechnologie die Wassernutzung in der Landwirtschaft effizienter machen. So wird erwartet, dass die bewässerten Flächen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis 2030 um 34 % zunehmen, der gesamte Wasserverbrauch in der Landwirtschaft jedoch nur um 14 % steigen wird.

Künftige globale Auswirkungen

Der Klimawandel wird die Wasserressourcen in den von Gletschern gespeisten Ökosystemen Südasiens und Südamerikas belasten, während der steigende Meeresspiegel den Salzgehalt in einigen der fruchtbarsten landwirtschaftlichen Regionen der Welt, insbesondere in Südostasien, erhöhen wird. Mehr Wetterextreme in China und Indien werden es schwieriger machen, die 2,8 Milliarden Menschen zu ernähren, die dort leben. Darüber hinaus sind mehr als 91 Millionen Menschen für ihren Lebensunterhalt auf das untere Mekong-Flussbecken und die Nildeltas angewiesen, wobei flussaufwärts gelegene Staudämme den Wasserfluss stark beeinträchtigen.

Die globalen Auswirkungen dieser ökologischen Bedrohungen gehen über die regionalen Grenzen hinaus. Nahrungsmittelknappheit in einem Gebiet kann sich aufgrund der vernetzten Lieferketten auf die weltweiten Nahrungsmittelpreise und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln auswirken. Mit der Verschärfung des Klimawandels werden sich die globalen Migrationsmuster erheblich verschieben und die Demografie und Wirtschaft sowohl in den Herkunfts- als auch in den Zielländern neu gestalten. Angemessene Investitionen in eine effizientere Wasser- und Flächennutzung für die Landwirtschaft können die schlimmsten Auswirkungen der Umweltzerstörung drastisch abmildern, die Wirtschaft verbessern, Konflikte verhindern und die Zwangsmigration verringern.

