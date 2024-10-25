全球通用自動駕駛第一股文遠知行成功登陸納斯達克

上海2024年10月26日 /美通社/ -- 北京時間10月25日，啟明創投投資企業、全球領先的自動駕駛科技公司文遠知行WeRide成功登陸納斯達克，至此文遠知行成為全球通用自動駕駛第一股，也是全球Robotaxi第一股。文遠知行（NASDAQ:WRD）發行價為15.5美元/ADS，市值43億美元。

作為科技與創新的緊密連接者，啟明創投長期關注自動駕駛領域的創新和變革。啟明創投是文遠知行最早的投資人，目前也是公司占比最大的財務投資人，早在2017年，啟明創投投資文遠知行種子輪融資，隨後在A輪、B輪不斷支持公司的發展。

文遠知行成立於2017年，致力於開發安全可靠的自動駕駛技術，已經在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發、測試及運營，運營天數超過1700天，是唯一同時擁有中國、阿聯酋、新加坡、美國四地自動駕駛牌照的科技企業。目前，文遠知行形成了自動駕駛出租車（Robotaxi）、自動駕駛小巴（Robobus）、自動駕駛貨運車（Robovan）、自動駕駛環衛車（Robosweeper）、高階智能駕駛（Advanced Driving Solution）等五大產品矩陣，應用場景覆蓋智慧出行、智慧貨運和智慧環衛。

文遠知行在技術研發、商業化和企業管理等方面都擁有豐富的海內外實踐經驗，已與多家全球頂級主機廠和一級供應商、物流和城市服務提供商達成戰略合作伙伴關系，包括雷諾日產三菱聯盟、宇通集團、博世、廣汽集團等。目前文遠知行在自動駕駛商業化方面的探索位居領導地位，根據灼識咨詢的數據顯示，文遠知行是全球首家累計意向訂單量突破1萬輛L4級自動駕駛汽車的公司，也是唯一一家在18個月內實現ADAS解決方案量產的自動駕駛公司，速度在同行業中位居前列。

文遠知行開發了WeRide One自動駕駛通用技術平台，以自研的自動駕駛全棧式軟件算法為核心，涵蓋自動駕駛模塊化硬件解決方案以及自動駕駛雲架構平台，通過三大層級全面打通「研發一部署一應用」的自動駕駛產品生命周期，讓文遠知行的技術得以規模化地應用於更加廣泛的產品和場景當中。

文遠知行創始人兼CEO韓旭表示：「文遠知行從成立之初，就致力於以無人駕駛改變人類出行。感謝啟明創投在文遠知行發展初期就選擇與我們並肩前行，長期陪伴直至見證今天的裡程碑。上市是公司發展的一個新起點，接下來文遠知行將繼續堅持技術產品化、產品商業化的發展路徑，把安全、舒適、便捷的自動駕駛技術、產品和服務帶給更多國家和地區的用戶。」

啟明創投創始主管合伙人鄺子平表示：「作為文遠知行最早的投資人，有幸見證了公司從一個想法逐步成長為行業的領軍者，在這一過程中，文遠知行的團隊充分表現出了創業者的堅韌，對科技改變世界夢想的堅持，以及在無人駕駛方面的世界一流水平。上市是公司發展歷程中的重要裡程碑，更是全新旅程的起點。期望文遠知行未來繼續不斷革新技術，源源不斷地打造優質產品，加快實現自動駕駛技術的廣泛運用，造福人類。啟明創投也將持之以恆地支持類似文遠知行這樣的企業在這些領域不斷創新和創造。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技及消費(Technology and Consumer, T&C)、醫療健康(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過530家高速成長的創新企業，其中有超過200家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過並購等方式退出，有70多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、優必選、文遠知行、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、諾輝健康、三友醫療、艾德生物、貝瑞基因、神州細胞、圓心科技、康締亞、信念醫藥、壁仞科技等。

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