中國線控底盤領導者拿森科技成功登陸香港交易所

上海2026年8月7日 /美通社/ -- 北京時間2026年8月7日，啟明創投投資企業、中國線控底盤領導者拿森科技成功登陸港交所。拿森科技（02261.HK）發行價為10.42港元/股，開盤價16.9港元/股，市值100.6億港元。

啟明創投於2018年聯合領投了拿森科技的A輪融資，並在B輪融資中繼續支持公司發展。IPO前，啟明創投持有拿森科技8.43%的股份，為最大機構投資方。

拿森科技成立於2016年，聚焦於為智能駕駛提供關鍵任務型線控制動解決方案，提升智能駕駛產業鏈的自主性。作為行業參與者，拿森科技以全棧式解決方案促進線控制動行業的發展，推動該行業實現從無到有，從有到優的跨越。

根據灼識咨詢的資料，拿森科技是中國首家將電控制動助力解決方案（NBS解決方案）應用於L4級無人駕駛汽車商業化運營的企業，同時也是最早將自主電控制動助力解決方案（NBS解決方案）向頭部國產電動汽車主機廠供應的中國企業。以2025年線控制動解決方案銷量計算，拿森科技是中國前三大內資線控制動解決方案供應商之一，也是中國第二大內資獨立第三方線控制動解決方案供應商。

依托在汽車行業線控制動技術領域積澱的成熟研發與量產經驗，以及控制算法、軟件和硬件等核心技術，拿森科技已具備拓展至人形機器人和低空飛行器運動控制領域的良好基礎，持續培育發展空間巨大的業務增長第二曲線。

拿森科技創始人兼董事會主席陶喆表示：「中國汽車產業正在經歷電動化、智能化和核心技術自主化的深刻變革。站在上市的新起點，拿森科技將把握產業發展機遇，繼續深耕汽車運動控制領域，加快核心技術創新和全球化佈局，努力成長為具有國際競爭力的線控底盤企業。」

啟明創投創始主管合夥人鄺子平表示：「2018年投資拿森科技時，我們看重的是創始團隊在中國本土自主研發線控底盤核心技術與關鍵零部件的決心，以及紮實的技術功底與產業化落地能力。在智能駕駛浪潮下，線控制動與線控底盤作為保障自動駕駛安全的核心硬件，本土創新力量擁有廣闊的發展空間。很高興見證拿森科技迎來登陸資本市場這一里程碑時刻。展望未來，依托在控制算法、軟件與硬件領域積累的核心能力，我們相信拿森科技有望將技術優勢延伸至具身智能機器人的核心軟硬件，打開更為廣闊的市場空間，並持續鞏固產業優勢、走向全球。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

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