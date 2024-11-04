秋季戶外活動多，著名中醫教授黃天賜教你如何紓緩運動後肌肉痠痛

在運動結束後，痠痛通常在24小時內開始顯現，此時可能會感到肌肉緊繃，這與運動過程中肌肉纖維的輕微受損有關。隨著時間的推移，不適感會逐漸加重，並在第二天或第三天達到高峰，行動可能會受到一定限制。而肌肉痠痛的持續時間因人而異，通常會持續48至72小時後逐漸減輕。

肌肉痠痛的部位通常取決於運動的類型和部位，如大腿前側的四頭肌、大腿後側的股二頭肌及小腿肌肉，這些部位經常受到重量訓練或耐力訓練的影響，因而誘發較為明顯的痠痛感。此外，還有上肢肌肉，例如肩膀的三角肌和上臂的肱二頭肌，這些部位在進行拉伸運動時容易出現痠痛。

紓緩肌肉痠痛的方式

於中醫的角度，伸展運動不僅能幫助逐步放鬆肌肉，還能促進血液循環，增加肌肉的靈活性。而按摩也是一種良好的恢復方法，如滾筒按摩（Foam Rolling），是一種有效的自我肌筋膜放鬆技術，這種方法可以幫助釋放緊繃的肌肉，並消除肌肉中的結節和緊張區。

若痠痛是由舊患所引致或持續時間較長，黃教授則建議使用「藏紅寧外用鎮痛劑」，輕柔地按摩痛點，配合「藏紅寧藥貼」，每日一貼，讓當中的乳香、沒藥、紅花等中藥成份滲透皮膚，達到活血散瘀，祛風除濕的效果，讓大家輕鬆「寧」負擔。

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健絡通系列產品是集中醫學之大成的鎮痛配方，「健絡通草本活絡油」的深層磁力按摩頭能精準地按摩身體的痛點，即時緩解疼痛，適合於日間使用。而「健絡通藥貼 草本」與「健絡通草本活絡油」的成分相輔相成，持續、溫和地舒緩疼痛，讓草本成分滲透至患部，進一步緩解疼痛和不適，適合於夜間使用。一點一貼，雙重守護您健康！

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藏紅寧融合了中醫文化的草藥知識和智慧，能夠幫助您活血散瘀，舒筋活絡。「藏紅寧外用鎮痛劑」的獨特配方能夠迅速紓緩疼痛，適合日間使用。只需輕輕塗抹在疼痛部位，即可享受有效的活血散瘀效果。夜間使用「藏紅寧藥貼」與「藏紅寧外用鎮痛劑」配合，通過滲透皮膚，溫和紓緩疼痛和不適感。擊退肌肉痠痛，輕鬆「寧」負擔。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久的歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

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