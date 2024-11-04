推動產業鏈綠色轉型，天合光能獲必維頒發綠色供應鏈引領獎

天合光能積極踐行可持續發展管理理念，努力創建美好零碳世界。公司建立「零碳體系」，覆蓋「零碳運營-零碳價值鏈-零碳產品」三個維度，目標到2030年全球組織運營層面實現碳中和。天合跟蹤作為公司的子業務，是全球排名前六的跟蹤支架供應商，發展綠色供應鏈、提供綠色產品不僅有利於終端客戶的可持續發展，還能夠起到示範作用，通過行業影響力號召產業的低碳轉型。天合跟蹤率先實行零碳體系，不僅在內部運營中力求實現低碳目標，還推動供應鏈上下游共同減碳，降低自身和供應鏈的碳足跡以減少溫室氣體的排放，不斷提升供應鏈迭代升級能力，積極與合作夥伴溝通、協商，共同推動可持續綠色供應鏈的發展。將綠色低碳舉措真正實現到新質生產力中，夯實基礎，為行業高質量發展「留住青山」。

天合光能風控兼ESG管理負責人吳肖表示，「非常感謝必維集團對天合光能在自身減碳和引導供應鏈減碳方面成果的認可。低碳減排管理是企業ESG發展的重要目標和任務之一。跟蹤支架業務作為天合光能的重要業務板塊，推動上下游合作夥伴共同邁向低碳發展和實現綠色轉型，為公司進一步完善綠色供應鏈管理體系積累了寶貴的實踐經驗。這也顯示了天合持續提升國際競爭力，共建ESG綠色生態的決心和成效」。

同期舉辦的「質領航綠永續」必維集團體系認證事業群企業高峰論壇上，來自阿里巴巴、京東物流、聯想集團、天合光能、派克漢尼等不同領域的領導及專家分享交流了企業在ESG發展、低碳運營、低碳產品等方面的經驗。吳肖分享了天合光能在ESG方面的戰略規劃與實踐經驗：天合光能產品出口全球160多個國家，應對各個國家不斷更新的ESG相關法規是一個非常具有挑戰的任務。天合光能已經將ESG發展納入企業長遠發展的戰略規劃之中，並且積極參與到國際和國家標準的制定。

未來，天合光能將繼續秉持SOLAR可持續發展管理理念，在自身及產業鏈的共同努力下，打造更可持續的未來。

SOURCE TrinaTracker