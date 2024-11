Trinasolar reçoit le prix Leadership en chaîne d'approvisionnement verte de Bureau Veritas

SHANGHAI, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Trinasolar a reçu le Green Supply Chain Leadership Award décerné par Bureau Veritas, le fournisseur mondialement respecté de services de test, d'inspection et de certification, en reconnaissance de son engagement à intégrer des principes écologiques tout au long de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans son activité de trackers solaires. De l'approvisionnement en matériaux à la livraison du produit final, Trinasolar facilite la transformation écologique des entreprises en amont et en aval. Grâce à des technologies innovantes, la société s'efforce d'améliorer l'efficacité des ressources et de minimiser la pollution de l'environnement, contribuant ainsi de manière significative aux pratiques durables dans l'industrie.

Trinasolar honored with Bureau Veritas Green Supply Chain Leadership Award

Bureau Veritas est un vérificateur accrédité pour le mécanisme de développement propre des Nations unies et le système européen d'échange de quotas d'émission de carbone. Ce prix récompense la mise en œuvre complète par Trinasolar de stratégies à faible émission de carbone.

Trinasolar s'engage à promouvoir un avenir durable et a mis en place un système zéro carbone qui englobe toutes ses activités, la chaîne de valeur et les produits. L'entreprise vise à atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de ses activités mondiales d'ici à 2030.

TrinaTracker, filiale de Trinasolar et l'un des principaux fournisseurs de trackers solaires au monde, est un pionnier dans la mise en place d'un système à zéro carbone, se concentrant sur l'obtention de faibles émissions de carbone dans ses opérations internes et sur la réduction des émissions par le biais de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que sur la minimisation des émissions de gaz à effet de serre.

Wu Xiao, responsable du contrôle des risques et de la gestion ESG chez Trinasolar, déclare à propos du prix : « Nous sommes très honorés de la reconnaissance par Bureau Veritas de nos réalisations en matière de réduction des émissions de carbone et de nos efforts pour guider la chaîne d'approvisionnement dans la décarbonisation. La réduction des émissions de carbone est une priorité essentielle des initiatives de développement ESG de Trinasolar. Les trackers sont l'un des principaux domaines d'activité de l'entreprise et jouent un rôle essentiel alors que nous travaillons avec des partenaires en amont et en aval pour promouvoir un développement à faible intensité de carbone et soutenir la transformation verte. Grâce à cette initiative, l'entreprise a acquis une expérience pratique précieuse dans l'optimisation de la gestion de sa chaîne d'approvisionnement verte. Cette approche améliorera la compétitivité mondiale de Trinasolar tout en construisant un écosystème vert solide axé sur l'ESG ».

Lors du Green Sustainability Summit organisé par Bureau Veritas Certification à Shanghai le 18 octobre, des dirigeants et des experts d'entreprises telles que Trinasolar, Alibaba, JD Logistics, Lenovo Group et Parker Hannifin ont abordé les thèmes du développement ESG, des opérations et des produits à faible émission de carbone. Wu Xiao, représentante de Trinasolar, a parlé de la planification stratégique et des réalisations de l'entreprise en matière d'ESG. Travailler avec des réglementations ESG mondiales en constante évolution est un défi de taille étant donné que Trinasolar exporte ses produits dans plus de 160 pays, et l'entreprise a intégré le développement ESG dans sa stratégie long termiste et travaille à l'élaboration de normes ESG internationales, a-t-elle déclaré.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2545694/Trinasolar_honored_Bureau_Veritas_Green_Supply_Chain_Leadership_Award.jpg