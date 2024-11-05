廣東聯通：體驗經營打開通信產業新空間，隨行網絡創造智慧生活新體驗

廣東聯通分析挖掘細分市場，針對不同細分市場通過靜態QoS等方式來提升用戶體驗，以此尋求新的業務增長點。5G直播套餐和隨行網絡通過提升用戶體驗，有效幫助運營商提高ARPU值和DOU，未來，將進一步引入AI和大數據，幫助運營商實現智能經營。

針對直播用戶對於大流量、高上行速率的訴求，廣東聯通2023年推出5G直播套餐，包含90G-150G的超多流量、150M-200M的上行速率以及尊貴的VVIP保障，吸引大量直播用戶簽約，因此榮獲2024年GSMA GLOMO最佳互聯消費者移動運營商服務獎。廣東聯通將進一步引入AI為更多業務提供實時的動態體驗保障，為游戲、會議等更多場景保駕護航，打開通信產業新空間。

針對移動用戶遠程訪問家庭和企業內網的訴求，廣東聯通打造了隨行網絡系列產品，當前包含隨行專網和隨行私網兩大產品。在傳統的移動用戶遠程訪問家庭和企業內網的過程中，其數據流動需要通過互聯網上的中繼代理進行聯接，傳輸速率和時延都會受到互聯網上公有資源的限制。隨行網絡系列產品將所有的數據聯接在運營商內網完成，充分釋放端到端的網絡能力，讓用戶能夠隨時隨地享受高速率、低時延、高安全的內網體驗。

隨行專網面向已經建設5G專網的大型企業，基於ULCL分流技術進行創新，在運營商內網中打通公網UPF和專網UPF建立聯接，使得數據流動在運營商內網完成閉環，打造移動辦公新模式，使得用戶能夠隨時隨地享受內網體驗。

隨行私網則面向當前仍在使用固定寬帶網絡的中小企業和家庭。廣東聯通在固定寬帶的光貓中引入SDK，所有通過該光貓接入的網絡設備都可以通過UDM數字身份鑒權的能力進行安全認證，守護安全接入，支持萬物智聯。進而使用核心網UPF和光貓SDK作為兩個錨點，打通移動網絡到固定網絡的直連通道，實現了業界的首個固移融合解決方案，使得用戶體驗大幅度提升。

根據工信部公布數據，中國擁有6.66億固定寬帶客戶，因此該場景擁有巨大的市場空間。廣東聯通已在深圳推出5G-A 3T數智家庭產品，將隨行私網與5G-A、極速寬帶、全光組網、超清視頻、本地存儲等融為一體。這一產品不僅滿足了用戶在工作、生活、娛樂、安全等多方面的需求，更是全面開啟了「T級流量、T級學習資料、T級存儲空間」的5G-A 3T數智家庭時代。

同時，廣東聯通已經正在探索和貝銳、極空間、海康等企業的深度合作，不斷擴大隨行私網的未來發展空間。隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷豐富，隨行私網將真正實現服務千萬家，為用戶創造更加安全、便捷、個性化的智慧生活新體驗。

隨著AI時代的帶來，廣東聯通未來會充分利用AI和大數據，在細分市場和體驗經營的基礎之上，會進一步探索打造個性化套餐生成、精准營銷等智能經營新方式，滿足消費者多樣的網絡訴求，為消費者帶來更加智能、更加互聯的生活體驗。

SOURCE 廣東聯通