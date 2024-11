China Unicom Guangdong : la solution U Mobile Intranet apporte de nouvelles expériences intelligentes

ISTANBUL, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Global Mobile Broadband Forum 2024 (MBBF 2024) a débuté le 30 octobre à Istanbul, en Turquie. Le même jour, le Core Network Industry Salon, dont le thème était « L'intelligence redessine l'entreprise », s'est tenu avec succès. Pan Guixin, directeur de l'innovation de China Unicom Guangdong, a prononcé un discours lors du salon, présentant les innovations continues de l'opérateur dans le domaine du réseau mobile central et les succès obtenus dans l'amélioration de l'expérience des utilisateurs.

Selon M. Pan, China Unicom Guangdong lance la solution U Mobile Intranet pour permettre aux utilisateurs mobiles d'accéder à distance aux intranets de leur domicile et de leur entreprise. Traditionnellement, lorsque des utilisateurs mobiles accèdent à distance à l'intranet de leur domicile ou de leur entreprise, leurs données doivent transiter par l'agent relais sur l'internet. Cela signifie que leur taux de transmission de données et leur temps de latence dépendent des ressources publiques de l'internet. La solution U Mobile Intranet limite toutes les connexions de données à l'intranet du client, libérant ainsi tout le potentiel des capacités du réseau de bout en bout et fournissant aux utilisateurs des services intranet à haut débit et à faible latence, à tout moment et en tout lieu.

La solution Intranet U Mobile pour les grandes entreprises dotées de réseaux privés 5G utilise la technologie de classification de liaison montante (UL CL) pour stimuler l'innovation. La solution établit un pont entre les UPF des réseaux public et privé sur l'intranet de l'opérateur, garantissant que les flux de données restent dans l'intranet de l'opérateur. Il s'agit donc d'un nouveau modèle de bureau mobile qui permet aux utilisateurs d'accéder aux services intranet à tout moment et en tout lieu.

La solution U Mobile Intranet pour les PME et les familles qui utilisent des réseaux fixes à large bande repose sur un kit de développement logiciel (SDK). Le SDK est introduit par China Unicom Guangdong dans le modem optique de ces réseaux afin d'assurer une connectivité intelligente de tous les éléments. Avec cette solution, un UDM capable d'authentifier des identités numériques peut authentifier tous les appareils du réseau connectés par le modem optique pour des raisons de sécurité. En outre, l'UPF du réseau central et le SDK du modem optique servent de points d'ancrage pour relier directement les réseaux mobiles et fixes, réalisant ainsi la première convergence fixe-mobile de l'industrie et améliorant considérablement l'expérience de l'utilisateur.

Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), la Chine compte 666 millions d'utilisateurs de services fixes à large bande, ce qui signifie que le potentiel du marché est énorme. Dans ce contexte, China Unicom Guangdong a lancé à Shenzhen des produits numériques 5G-A pour la maison intelligente, qui présentent trois caractéristiques de niveau TB : trafic de niveau TB, ressources d'apprentissage de niveau TB et espace de stockage de niveau TB. Ces produits renforcent la solution Intranet U Mobile avec la 5G-A, le haut débit ultra-rapide, le réseau tout-optique, la vidéo ultra-HD et le stockage local. Ils visent à répondre aux diverses exigences des utilisateurs en matière de travail, de vie, de divertissement et de sécurité, ouvrant ainsi la voie à l'ère de la maison intelligente numérique 5G-A.

China Unicom Guangdong envisage une collaboration approfondie avec des entreprises telles qu'Oray, zSpace et Hikvision afin de renforcer le potentiel de croissance future de la solution Intranet U Mobile. Au fur et à mesure que les technologies progressent et que les scénarios d'application se multiplient, l'U Mobile Intranet servira des millions d'utilisateurs, leur offrant une expérience de vie intelligente plus sûre, plus pratique et plus personnalisée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2548905/image_5001747_11187670.jpg