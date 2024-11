China Unicom Guangdong: U Mobile Intranet bringt intelligente neue Erlebnisse

ISTANBUL,, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Das Global Mobile Broadband Forum 2024 (MBBF 2024) wurde am 30. Oktober in Istanbul, Türkei, eröffnet. Am selben Tag wurde der Core Network Industry Salon unter dem Motto „Intelligence Reshapes Business" erfolgreich durchgeführt. Pan Guixin, Innovationsleiter von China Unicom Guangdong, hielt auf dem Salon eine Rede, in der er die kontinuierlichen Innovationen des Betreibers im Bereich der mobilen Kernnetze und die Erfolge bei der Verbesserung der Nutzererfahrung vorstellte.

Laut Herrn Pan führt China Unicom Guangdong die U Mobile Intranet-Lösung ein, die es mobilen Nutzern ermöglicht, aus der Ferne auf ihr privates und Unternehmensintranet zuzugreifen. Wenn mobile Benutzer per Fernzugriff auf ein privates oder Unternehmensintranet zugreifen, müssen ihre Daten in der Regel über einen Relay Agent im Internet übertragen werden. Das bedeutet, dass ihre Datenübertragungsrate und Latenzzeit von öffentlichen Ressourcen im Internet abhängen. Die U Mobile Intranet-Lösung begrenzt alle Datenverbindungen innerhalb des Intranets eines Kunden, schöpft das volle Potenzial der End-to-End-Netzwerkfunktionen aus und bietet Benutzern jederzeit und überall Hochgeschwindigkeits-Intranetdienste mit geringer Latenz.

Die U Mobile Intranet-Lösung für große Unternehmen mit 5G-Privatnetzen nutzt die Uplink-Classifier-Technologie (UL CL), um Innovationen voranzutreiben. Die Lösung überbrückt die UPFs des öffentlichen und des privaten Netzes im Intranet des Betreibers und stellt sicher, dass der Datenfluss innerhalb des Intranets des Betreibers bleibt. Auf diese Weise entsteht ein neues Modell des mobilen Büros, das es den Nutzern ermöglicht, jederzeit und überall auf Intranetdienste zuzugreifen.

Die U Mobile Intranet-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen und Familien, die feste Breitbandnetze nutzen, basiert auf einem Software Development Kit (SDK). Das SDK wird von China Unicom Guangdong für das optische Modem in diesen Netzen eingeführt, um intelligente Konnektivität für alles zu ermöglichen. Mit dieser Lösung kann ein UDM, das in der Lage ist, digitale Identitäten zu authentifizieren, alle Netzwerkgeräte authentifizieren, die über das optische Modem angeschlossen sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus dienen das UPF-Kernnetz und das SDK des optischen Modems als zwei Anker, um Mobilfunk- und Festnetze direkt miteinander zu verbinden, wodurch die branchenweit erste Konvergenz zwischen Festnetz und Mobilfunk erreicht und die Nutzererfahrung erheblich verbessert wird.

Nach den Statistiken des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) gibt es in China 666 Millionen Festnetz-Breitbandnutzer, was bedeutet, dass das Marktpotenzial enorm ist. Vor diesem Hintergrund hat China Unicom Guangdong in Shenzhen 5G-A-Digital-Smart-Home-Produkte auf den Markt gebracht, die sich durch drei TB-Niveau-Highlights auszeichnen: Verkehr auf TB-Niveau, Lernressourcen auf TB-Niveau und Speicherplatz auf TB-Niveau. Diese Produkte stärken die U Mobile Intranet-Lösung mit 5G-A, ultraschnellem Breitband, volloptischem Netzwerk, Ultra-HD-Video und lokalem Speicher. Sie sollen die vielfältigen Anforderungen der Nutzer in den Bereichen Arbeit, Leben, Unterhaltung und Sicherheit erfüllen und das Zeitalter des 5G-A Digital Smart Home einläuten.

Darüber hinaus prüft China Unicom Guangdong eine intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Oray, zSpace und Hikvision, um das zukünftige Wachstumspotenzial der U Mobile Intranet-Lösung zu steigern. Da sich die Technologien weiterentwickeln und die Anwendungsszenarien immer zahlreicher werden, wird das U Mobile Intranet letztendlich Millionen von Nutzern dienen und ihnen ein sichereres, bequemeres und personalisiertes Smart-Life-Erlebnis bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2548905/image_5001747_11187670.jpg