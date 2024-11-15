國際癌症組織於中國的腫瘤活動中展示合作成果

美國國家綜合癌症網絡（NCCN）榮幸參與了第4屆亞洲腫瘤學會國際大會暨2024年中國綜合整合腫瘤學大會（2024 CCHIO）

中國西安2024年11月15日 /美通社/ -- 美國國家綜合癌症網絡（The National Comprehensive Cancer Network®，簡稱「NCCN®」）——美國領先癌症中心的聯盟——參與了由中國抗癌協會（China Anti-Cancer Association，簡稱「CACA」）、中國整合醫學發展戰略研究院（Chinese Institute of Development Strategy on Holistic Integrative Medicine）及亞洲腫瘤學會（Asian Oncology Society，簡稱「AOS」）主辦的2024中國整合腫瘤學大會暨第四屆亞洲腫瘤學會年會（2024 CCHIO）。這場為期三天的活動聚焦於國際合作，旨在提升中國及其他地區癌症治療與結果的改善。

NCCN醫療總監Wui-Jin Koh醫生表示：「NCCN很榮幸參加這項重要的會議。」「中國是全球在我們網站上註冊用戶數量及《NCCN指南》下載量最多的三大國家之一。我們感謝大家能利用我們基於證據的專家共識推薦，來指導並改善中國及全亞洲癌症患者的照護。」

《NCCN臨床腫瘤實踐指南》（簡稱「《NCCN指南》」，英文簡稱為「NCCN Guidelines®」）協助全球定義並推動高品質、高價值、以患者為中心的癌症護理。NCCN提供88部不同的《NCCN指南》（英文簡稱為「NCCN Guidelines®」），由多學科專家小組制定建議，涵蓋大多數癌症類型的治療方案，並包括癌症篩查、預防和支持性護理等指引。《NCCN指南》是當前醫學領域中最全面且更新最頻繁的臨床實踐指引之一。《NCCN指南》在2023年全球下載次數超過1,500萬次，其中來自中國的下載量接近100萬次。

NCCN近年來已邁出許多步伐，以提升其《NCCN指南》（NCCN Guidelines®）在全球的可及性及相關性，並作為幫助癌症患者改善生活質量的重要工具。NCCN很高興與中國領先的腫瘤科團體合作，包括：

中國抗癌協會婦科腫瘤專業委員會（CGCS）及上海延鑫文化傳播有限公司 通過這項持續的合作，NCCN與中國的領先婦科專家合作，翻譯、調整並更新婦科癌症的《NCCN指南》，涵蓋了包括子宮頸癌、妊娠滋養細胞腫瘤、卵巢癌、子宮腫瘤和外陰癌等疾病。

Medlive 這項新近延續的合作夥伴關係新近延續的合作夥伴關係，透過nccnchina.org.cn網站以及Medlive的電腦、智能手機和平板電腦平台，推廣《NCCN指南》的中英文版本，使更多人能夠接觸並使用NCCN的權威資源。



NCCN的資源向全球免費提供，其中包括在中國超過10萬名註冊用戶。各部《NCCN指南》已被翻譯超過250次，涵蓋約50種語言，其中包括30部中文版的《NCCN指南》。NCCN全球計劃（NCCN Global Program）還免費提供《NCCN國際指南調適版》（International Adaptations）、《NCCN資源分層框架》（NCCN Framework for Resource Stratification，簡稱「NCCN Framework™」）以及《NCCN協調指南™》（NCCN Harmonized Guidelines™），這些指南包括了針對不同地區需求的實用治療方案，有助於依據各地獨特的情況制定合適的治療計劃。進一步了解並獲取所有相關資料，請瀏覽NCCN.org/global。

關於National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network®（簡稱「NCCN®」）是一個由多個頂尖癌症中心組成的非營利聯盟，為病人治療、研究和教育作出貢獻。NCCN致力改善和促進優質、有效、公平和可獲得的癌症治療，從而可以提升全部病人的生活。《NCCN腫瘤臨床實踐指南》（NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology，簡稱「《NCCN指南》®」）為癌症治療、預防和支援服務提供透明、循證和經由專家達成共識的建議。它們被公認為癌症管理臨床指示和政策方面的標準，也是任何醫學領域中可用的最完整且常更新的臨床試驗指南。《NCCN患者指南》（NCCN Guidelines for Patients®）在NCCN基金會（NCCN Foundation®）的支援下，提供專業的癌症治療資訊，為病人和照顧者提供資訊並賦能。此外，NCCN還推進腫瘤方面的繼續教育、全球倡議、政策、研究合作與出版事宜。詳情請瀏覽NCCN.org。

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network