Organisasi Kanker Internasional Sajikan Karya Kerja Sama Dalam Acara Onkologi di Tiongkok

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) mendapat kehormatan untuk mengikuti Kongres Internasional ke-4 Asian Oncology Society dan Chinese Congress on Holistic Integrative Oncology (2024 CCHIO).

XI'AN, Tiongkok, 15 November 2024 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - aliansi pusat-pusat kanker terkemuka di Amerika Serikat - mengikuti Kongres Internasional Keempat Asian Oncology Society dan Chinese Congress on Holistic Integrative Oncology (2024 CCHIO) yang disponsori oleh China Anti-Cancer Association (CACA), Chinese Institute of Development Strategy on Holistic Integrative Medicine, dan Asian Oncology Society (AOS). Acara selama tiga hari ini menyoroti kerja sama internasional untuk meningkatkan perawatan kanker dan hasilnya di Tiongkok dan sekitarnya.

"NCCN merasa terhormat dapat berpartisipasi dalam pertemuan penting ini," kata Wui-Jin Koh, MD, Chief Medical Officer NCCN. "Tiongkok adalah satu dari tiga negara teratas di dunia untuk jumlah pengguna terdaftar di situs web kami dan pengunduhan NCCN Guidelines. Kami bersyukur bahwa rekomendasi kami yang berdasarkan bukti dan kesepakatan para ahli digunakan untuk memandu dan meningkatkan perawatan penderita kanker di seluruh Tiongkok dan Asia."

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) membantu menetapkan dan memajukan perawatan kanker berkualitas tinggi, bernilai tinggi, dan berpusat pada pasien di seluruh dunia. Ada 88 NCCN Guidelines® yang berisi rekomendasi dari panel ahli multi disipliner untuk mengobati hampir sebagian besar jenis kanker, disertai skrining, pencegahan, dan perawatan pendukung. Pedoman ini merupakan pedoman praktik klinis yang paling lengkap dan sering diperbarui di semua bidang kedokteran. NCCN Guidelines diunduh lebih dari 15 juta kali pada tahun 2023 di seluruh dunia, dan hampir satu juta unduhan dari Tiongkok saja.

NCCN telah mengambil banyak langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan aksesibilitas global dan relevansi NCCN Guidelines sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kehidupan penderita kanker. NCCN senang sekali bekerja sama dengan kelompok onkologi terkemuka di Tiongkok, antara lain:

Chinese Gynecologic Cancer Society (CGCS) dan Shanghai Yanxin Cultural Firm Melalui kerja sama aktif ini, NCCN bekerja sama dengan para ahli ginekologi terkemuka di Tiongkok untuk menerjemahkan, mengadaptasi, dan memperbarui NCCN Guidelines untuk Kanker Ginekologi, termasuk Kanker Serviks, Neoplasia Trofoblastik Gestasional, Kanker Ovarium, Neoplasma Rahim, dan Kanker Vulva.

Medlive Kerja sama yang baru diperpanjang ini mendukung penyebaran NCCN Guidelines dalam bahasa Inggris dan Mandarin di nccnchina.org.cn, dan platform Medlive untuk komputer, smartphone dan tablet.



Sumber bahan NCCN tersedia gratis untuk semua orang di mana saja, termasuk lebih dari 100.000 pengguna terdaftar di Tiongkok. NCCN Guidelines telah diterjemahkan lebih dari 250 kali ke kurang lebih 50 bahasa, termasuk 30 NCCN Guidelines dalam bahasa Mandarin. Program Global NCCN juga menyediakan akses gratis ke International Adaptations, NCCN Framework for Resource Stratification (NCCN Framework™), dan NCCN Harmonized Guidelines™, yang menyajikan pendekatan pragmatis untuk menentukan pengobatan yang tepat sesuai dengan keadaan regional yang unik. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan semua bahan ini di NCCN.org/global.

Tentang National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi nirlaba yang terdiri dari pusat-pusat kanker terkemuka khusus untuk perawatan pasien, penelitian, dan pendidikan. NCCN berkomitmen untuk meningkatkan dan mendukung perawatan kanker yang bermutu tinggi, efektif, adil, dan mudah didapatkan agar semua pasien dapat hidup lebih baik. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) memberikan rekomendasi dari kesepakatan para ahli secara transparan dan berdasarkan bukti bagi pengobatan kanker, pencegahan, dan layanan suportif. Pedoman ini menjadi standar yang diakui untuk petunjuk dan kebijakan klinis dalam penanganan kanker, dan pedoman praktik klinis terlengkap yang sering diperbarui di semua bidang kedokteran. NCCN Guidelines for Patients® menyediakan informasi pengobatan kanker dari para ahli untuk memberikan informasi dan memampukan pasien maupun penyedia perawatan melalui dukungan dari NCCN Foundation®. NCCN juga memajukan pendidikan berkelanjutan, inisiatif global, kebijakan, dan kerja sama penelitian serta publikasi di bidang onkologi. Kunjungi NCCN.org untuk informasi lebih lanjut.

