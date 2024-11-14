水滴金融母公司創始人沈鵬赴港理工「創科開放日」，暢談創業歷程

作為香港理工大學校友、香港理工大學「啟迪智慧師友計劃」導師，沈鵬受邀分享創業經歷，為有志創業人士帶來啟發，並開闊年輕企業家的視野。 沈鵬表示，作為中國領先的保險科技和醫療健康平臺，水滴公司以「用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」為使命，通過水滴保、水滴金融、水滴籌、翼帆醫藥等業務的開展，積極踐行企業社會責任，讓使用者用更低的費用享受更好的診療。

沈鵬介紹，水滴公司非常關注香港市場，立足香港，成立持牌保險經紀公司「水滴金融」。在母公司的科技賦能下，水滴金融為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。

在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴金融希望秉承著「客戶為本」的服務宗旨，組建一支具有深厚行業經驗，獨特市場洞察的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融已在港積極進行招聘，歡迎更多金融或保險業發展的人士加入。

「水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。」沈鹏表示。

公開數據顯示，水滴金融母公司水滴公司，旗下擁有水滴籌、水滴保、翼帆醫藥等多個業務，公司於2021年5月正式登陸紐約證券交易所，成為第一家登陸紐交所的中國保險科技平臺。水滴公司旗下保險業務已與國內近百家保險公司達成合作，推出1357種高性價比保險產品，累計服務超過1.1億保險客戶，是獲得客戶廣泛認可和可信賴的品牌。 曾入選《亞洲保險評論》2021亞洲保險科技Top25榜單，獲得2024年度保險仲介影響力品牌、2023保險業卓越社會責任獎、2022年中國保險業數位化服務優秀案例等殊榮。

SOURCE Waterdrop Inc.