水滴金融母公司創始人沈鵬赴港理工「創科開放日」，暢談創業歷程

新聞提供者

Waterdrop Inc.

14 11月, 2024, 19:35 CST

北京2024年11月14日 /美通社/ -- 近日，香港理工大學（理大）舉行理大創科×校友日2024，展示理大在交叉學科研究、知識轉移、創業培育方面的最新發展及卓越成果，以及如何助力香港建設成為國際創新科技中心。 其中，香港理工大學校友、水滴公司創始人兼CEO沈鵬受邀參加並分享創業經歷。

開幕典禮上，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長吳程、香港立法會議員（科技創新界）兼理大大學顧問委員會成員邱達根、香港理工大學校長滕錦光、校董會副主席李國祥、大學顧問委員會榮譽主席鍾志平、常務及學務副校長黃永德、行政及拓展副校長盧麗華，以及副校長（研究及創新）趙汝恆為活動揭開序幕。

圖：中聯辦教育科技部副部長吳程（右四）、香港立法會議員（科技創新界）邱達根（左四）、香港理工大學校長滕錦光（左三）等為活動揭開序幕
圖：中聯辦教育科技部副部長吳程（右四）、香港立法會議員（科技創新界）邱達根（左四）、香港理工大學校長滕錦光（左三）等為活動揭開序幕
圖：香港理工大學校長滕錦光與沈鵬合影
圖：香港理工大學校長滕錦光與沈鵬合影
图：沈鹏分享创业经历
图：沈鹏分享创业经历
圖：中聯辦教育科技部副部長吳程（右四）、香港立法會議員（科技創新界）邱達根（左四）、香港理工大學校長滕錦光（左三）等為活動揭開序幕 圖：香港理工大學校長滕錦光與沈鵬合影 图：沈鹏分享创业经历

作為香港理工大學校友、香港理工大學「啟迪智慧師友計劃」導師，沈鵬受邀分享創業經歷，為有志創業人士帶來啟發，並開闊年輕企業家的視野。 沈鵬表示，作為中國領先的保險科技和醫療健康平臺，水滴公司以用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭為使命，通過水滴保、水滴金融、水滴籌、翼帆醫藥等業務的開展，積極踐行企業社會責任，讓使用者用更低的費用享受更好的診療。

沈鵬介紹，水滴公司非常關注香港市場，立足香港，成立持牌保險經紀公司水滴金融。在母公司的科技賦能下，水滴金融為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。

在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴金融希望秉承著「客戶為本」的服務宗旨，組建一支具有深厚行業經驗，獨特市場洞察的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融已在港積極進行招聘，歡迎更多金融或保險業發展的人士加入。

水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。沈鹏表示。

公開數據顯示，水滴金融母公司水滴公司，旗下擁有水滴籌、水滴保、翼帆醫藥等多個業務，公司於2021年5月正式登陸紐約證券交易所，成為第一家登陸紐交所的中國保險科技平臺。水滴公司旗下保險業務已與國內近百家保險公司達成合作，推出1357種高性價比保險產品，累計服務超過1.1億保險客戶，是獲得客戶廣泛認可和可信賴的品牌。 曾入選《亞洲保險評論》2021亞洲保險科技Top25榜單，獲得2024年度保險仲介影響力品牌、2023保險業卓越社會責任獎、2022年中國保險業數位化服務優秀案例等殊榮。

SOURCE Waterdrop Inc.

來自同一來源

水滴金融香港合作超20家機構 上線超1000個產品

水滴金融香港合作超20家機構 上線超1000個產品

近日，水滴公司创始人兼CEO沈鵬，受邀参加以「點亮金融科技新航道」為主題的香港金融科技周，在「保險科技論壇」，他表示，伴隨著互聯網技術的革新，以及鼓勵開放創新的行業環境，中國保險科技在全球範圍有一定的先發優勢。水滴公司自研保險領域大模型——「水滴水守大模型」已經開始內測使用，已在輔助銷售、智慧行銷、...
水滴金融母公司CEO沈鵬：將進一步發展國際化業務 分享數字化服務能力

水滴金融母公司CEO沈鵬：將進一步發展國際化業務 分享數字化服務能力

10月28日，以「點亮金融科技新航道」為主題的香港金融科技周於香港亞洲國際博覽館開幕，本屆香港金融科技周由香港財經事務及庫務局與投資推廣署主辦，並由香港金融管理局（金管局）、香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）和香港保險業監管局（保監局）合辦，吸引了超過100個經濟體、逾30000名各界代表共同參...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

教育

教育

健康保險

健康保險

保健與醫院

保健與醫院

相關題材的新聞稿