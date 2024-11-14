十年影響力：三一基金會長期致力於慈善公益事業

衡陽盤石完全小學是其中一個探客教育項目點。今年10月，三一集團、三一基金會和立邦中國在盤石完小聯合舉辦了一場公益活動，旨在支持鄉村教育，推動跨學科創新，持續提升鄉村兒童的素養教育。

三一基金會於2022年啟動了「挖啦挖啦探客教育」項目，為貧困地區提供包容性的優質技術工程課程。該項目鼓勵學生參與複雜的科學探究和工程任務，激發鄉村孩子的能動性和創造力，培養他們的科學素養。

今年夏天，探客教育與立邦中國的「為愛上色」項目合作，創作了名為《未來的夢》的牆繪作品，讓盤石完小的牆壁煥然一新，營造了科幻與想像的氛圍，激發鄉村孩子創造力無限的天性。

活動當天還舉辦了職業探索繪畫課等引人入勝的活動，讓盤石完小的學生們獲得了身臨其境的學習體驗，同時培養了他們的創造性思維能力，並在他們心中播下了好奇的種子。三一團隊捐贈了一台遙控挖掘機，讓孩子們參與挑戰，激發了他們的競爭意識，以及對工程機械的濃厚興趣。支持農村教育，為國家培養充滿活力和創造力的下一代，需要全社會的共同努力。

三一基金會秘書長沈丹璽表示：「在過去的十年中，三一基金會為眾多慈善機構提供了資助，單筆投資從20萬元到1000萬元不等，覆蓋教育、弱勢群體、心理健康、新能源、社會創新等多個領域。我們致力於通過展現慷慨的精神，確保每一個善舉都能產生最大的影響，從而建設一個更加美好的社會。」

三一基金會是由三一集團發起的非公募基金會，致力於推動科學慈善，支持慈善價值的實現，為世界帶來真正的改變。為實現這一目標，三一集團將繼續探索鄉村教育的合作模式，創造跨領域合作的機會，為推動鄉村教育發展提供新思路，創造更大價值。

SOURCE 三一集團