十年影響力：三一基金會長期致力於慈善公益事業

新聞提供者三一集團
14 11月, 2024, 20:15 CST
上海2024年11月14日 /美通社/ -- 2024年是三一基金會成立的第十一個年頭。該基金會的創始項目「圓夢助學」開啟了三一推動科學慈善事業的使命。多年來，該基金會的覆蓋範圍不斷擴大，涵蓋了公眾倡導、技術救援和鄉村振興等領域：
- 公眾倡導：該基金會旨在為三一集團員工和社會公眾集體參與慈善活動牽線搭橋。
- 技術救援：作為重型工業機械行業的領導者，三一開展重要的救援行動，在全球重大自然災害救助工作中發揮著不可或缺的作用。
- 鄉村振興：響應共同富裕和國家長期扶貧項目的號召。
- 探客教育：與全國各地的學校和社區組織合作開發了一個綜合技術系統。迄今已有24個省的4萬多名兒童參與其中。
衡陽盤石完全小學是其中一個探客教育項目點。今年10月，三一集團、三一基金會和立邦中國在盤石完小聯合舉辦了一場公益活動，旨在支持鄉村教育，推動跨學科創新，持續提升鄉村兒童的素養教育。
三一基金會於2022年啟動了「挖啦挖啦探客教育」項目，為貧困地區提供包容性的優質技術工程課程。該項目鼓勵學生參與複雜的科學探究和工程任務，激發鄉村孩子的能動性和創造力，培養他們的科學素養。
今年夏天，探客教育與立邦中國的「為愛上色」項目合作，創作了名為《未來的夢》的牆繪作品，讓盤石完小的牆壁煥然一新，營造了科幻與想像的氛圍，激發鄉村孩子創造力無限的天性。
活動當天還舉辦了職業探索繪畫課等引人入勝的活動，讓盤石完小的學生們獲得了身臨其境的學習體驗，同時培養了他們的創造性思維能力，並在他們心中播下了好奇的種子。三一團隊捐贈了一台遙控挖掘機，讓孩子們參與挑戰，激發了他們的競爭意識，以及對工程機械的濃厚興趣。支持農村教育，為國家培養充滿活力和創造力的下一代，需要全社會的共同努力。
三一基金會秘書長沈丹璽表示：「在過去的十年中，三一基金會為眾多慈善機構提供了資助，單筆投資從20萬元到1000萬元不等，覆蓋教育、弱勢群體、心理健康、新能源、社會創新等多個領域。我們致力於通過展現慷慨的精神，確保每一個善舉都能產生最大的影響，從而建設一個更加美好的社會。」
三一基金會是由三一集團發起的非公募基金會，致力於推動科學慈善，支持慈善價值的實現，為世界帶來真正的改變。為實現這一目標，三一集團將繼續探索鄉村教育的合作模式，創造跨領域合作的機會，為推動鄉村教育發展提供新思路，創造更大價值。
SOURCE 三一集團
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