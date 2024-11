Dix ans d'impact : la mission durable de la Fondation SANY en matière de philanthropie

SHANGHAI, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- 2024 marque la onzième année depuis la création de la SANY Foundation. Le projet inaugural de la fondation, « Dream Fulfillment », est à l'origine de la mission de SANY de promouvoir la philanthropie scientifique. Au fil des ans, son champ d'action s'est élargi pour englober la défense des intérêts publics, le sauvetage technique et la revitalisation rurale :

Plaidoyer public : la fondation vise à rapprocher les employés du groupe SANY et le grand public en vue d'une participation collective à des activités caritatives.

la fondation vise à rapprocher les employés du groupe SANY et le grand public en vue d'une participation collective à des activités caritatives. Sauvetage technique : en tant que leader dans le domaine des machines industrielles lourdes, SANY joue un rôle indispensable dans le monde entier lors de catastrophes naturelles majeures en fournissant des opérations de sauvetage cruciales.

en tant que leader dans le domaine des machines industrielles lourdes, SANY joue un rôle indispensable dans le monde entier lors de catastrophes naturelles majeures en fournissant des opérations de sauvetage cruciales. Revitalisation rurale : répondre aux appels à la prospérité partagée et aux projets nationaux à long terme de lutte contre la pauvreté.

répondre aux appels à la prospérité partagée et aux projets nationaux à long terme de lutte contre la pauvreté. Apprentissage ludique : développement d'un système technique complet en collaboration avec les écoles et les organisations communautaires dans tout le pays. Plus de 40 000 enfants répartis dans 24 provinces ont participé jusqu'à présent.

L'école élémentaire Pan Shi de Hengyang est l'un des sites du projet d'apprentissage ludique. En octobre, le groupe SANY, la fondation SANY et Nippon Paint China ont organisé conjointement un événement caritatif à l'école élémentaire Pan Shi, dans le but de soutenir l'éducation rurale et de promouvoir l'innovation interdisciplinaire pour améliorer en permanence l'alphabétisation des enfants ruraux.

Le projet « Digging Tinkering Education » a été lancé par la Fondation SANY en 2022, afin d'offrir des cours d'ingénierie technique inclusifs et de haute qualité aux régions défavorisées. Cette initiative encourage les élèves à s'engager dans des enquêtes scientifiques et des tâches d'ingénierie complexes, en favorisant la créativité, l'initiative et la culture scientifique chez les enfants des zones rurales.

Cet été, l'apprentissage ludique a collaboré avec le projet « Color, Way of Love » de Nippon China pour transformer l'environnement d'apprentissage de l'école primaire de Banshi avec une peinture murale sur le thème « Rêves d'avenir ». Ce partenariat a créé une atmosphère dynamique et imaginative, stimulant la créativité des élèves.

La journée a également été marquée par des activités attrayantes telles que des cours de peinture d'exploration de carrière, qui ont permis aux élèves de l'école primaire de Banshi de vivre des expériences d'apprentissage immersives tout en encourageant la pensée créative et en semant des graines de curiosité en eux. L'équipe SANY a fait don d'une excavatrice télécommandée et a lancé un défi aux enfants, enflammant leur esprit de compétition et suscitant un vif intérêt pour les machines d'ingénierie. Le soutien à l'éducation rurale et la promotion d'une nouvelle génération dynamique et créative pour la nation nécessitent les efforts collectifs de la société.

« Au cours de la dernière décennie, la Fondation SANY a fourni une assistance financière à de nombreuses organisations caritatives, avec des investissements individuels allant de 200 000 à 10 millions de yuans, couvrant l'éducation, les groupes vulnérables, la santé mentale, les nouvelles énergies et l'innovation sociale, entre autres domaines », a déclaré Shen Danxi, secrétaire général de la Fondation SANY. « Nous nous engageons à construire une société meilleure en incarnant l'esprit de générosité et en veillant à ce que chaque acte de gentillesse ait un impact optimal. »

La Fondation SANY, créée par le groupe SANY, est une fondation non publique de collecte de fonds dédiée à la promotion de la philanthropie scientifique, au soutien de la réalisation des valeurs philanthropiques et à la création d'un véritable changement dans le monde. Pour atteindre cet objectif, SANY continuera à explorer des modèles de collaboration pour l'éducation rurale et à créer des opportunités de coopération intersectorielle afin d'apporter de nouvelles idées et de créer une plus grande valeur pour l'avancement de l'éducation rurale.

