美納里尼公平競賽獎：《冠軍講述他們的故事》脫口秀節目嘉賓名單揭曉

在今日的新聞發佈會上已揭曉《冠軍講述他們的故事》脫口秀節目嘉賓名單及全新冬季版詳情。 在其整個職業生涯中展示最高體育精神的知名運動員將再次亮相。足球傳奇人物諸如阿根廷後衛 Javier Zanetti，他一直是國際米蘭的隊長，自 2023 年以來也是美納里尼公平競賽獎的大使。西班牙中場球員 Borja Valero不僅是 Fiorentina 隊的象徵，也是一直受歡迎的偶像，他將參加這次的脫口秀節目。

排球界的代表人物為「maestro」Andrea Zorzi和上屆巴黎奧運會金牌得主和新秀明星Ekaterina Antropova。Andrea Zorzi 是意大利隊的兩屆世界排球冠軍和 2010 年美納里尼公平競賽獎的獲獎者。田徑界的三級跳遠運動員Andy Diaz會講述一個關於團結和友誼的感人故事。他在離開古巴後於 2024 年巴黎奧運會上為意大利獲得了第一枚奧運獎牌，他的教練Fabrizio Donato 曾於 2012 年在倫敦獲得同一項目的銅牌，教練經常帶他去自己家，幫助他在新國度安家。

這場眾星集的活動仍在繼續。幾個月前，殘奧會田徑運動員 Rigivan Ganeshamoorthy 在巴黎贏得了鐵餅金牌，連續三次刷新了世界紀錄。Giuliano Razzoli 是 2010 年溫哥華冬季運動會的奧運單板冠軍，也是一年後美納里尼公平競賽獎的大使，這次，他會帶我們親臨滑雪場。最後，觀眾將會聆聽記者Federico Buffa感人的故事。他是 7 月舉辦的第 28 屆美納里尼國際公平競賽獎「情感故事」單元的獲獎者。

體育界知名權威人物Ivan Zazzaroni 是 2019 年美納里尼公平競賽獎大使，也是 Corriere dello 體育報總編輯，他對脫口秀嘉賓名單發表如下評論。

「我相信今年的《冠軍講述他們的故事》這個節目會再次呈現一系列獨到見解，背景和專業領域均有所不同的新冠軍和體育明星之間會交流有趣的見解和故事。我仍然記得 Ian Thorpe、Tommie Smith 和 Edwin Moses等人分享的深刻見解」。

與 Sky TG24, 合作製作的《冠軍講述他們的故事》脫口秀節目將於下午 5:00 時開始在 Sky 的 501 頻道上 直播。該節目將由前排球冠軍 Rachele Sangiuliano、Sky Sport 主持人 Omar Schillaci 、Sky TG24 的副主任 Michele Cagiano及記者和 Sky Sport 主持人Alessandro Acton共同主持。

「我們非常期待這個獨特的合作時刻，尤其是在這個 Salone dei Cinquecento 的奇妙環境下」 – 美納里尼公平競賽基金會董事會成員 Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 說道 – 「我們要向佛羅倫薩市政府致敬，多年來其一直秉承此獎項的價值觀。我們希望這次的全新版《冠軍講述他們的故事》能啟發年輕一代思考，並為他們的人生提供範例。」

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite