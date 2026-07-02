美納里尼國際公平競技獎：第30屆正式啟動

2026 年的得獎者陣容包括：Achille Polonara，意大利籃球壇上力量及不屈精神的化身；Antonella Palmisano，競走界極盡耀眼的閃亮之星；以及 Armand Duplantis，將撐竿跳極限推向新高度的運動員。 以上得獎者的名字與 Bebe Vio 及 Chiara Mazzel 並列，兩人均是殘奧運動中展現堅毅與共融精神的典範。 佛羅倫斯五月音樂節劇院的舞台上，亦將迎來國際劍壇之星 Daniele Garozzo、世界泳壇的真正傳奇 Gregorio Paltrinieri，以及排球界的中流砥柱 Simone Anzani。 此外，Davide Ghiotto、Michele Malfatti 和 Andrea Giovannini 這三位運動員，在闊別 20 年後為意大利再奪奧運速度滑冰團體追逐賽金牌，他們將與資深體育記者 Fabio Caressa 一同亮相。 足球亦是焦點所在，多位曾風靡歐洲球迷的傳奇球星將亮相，包括：Diego Milito、Emilio Butragueño 和 Gianfranco Zola。

除了以上非凡人物，當晚亦將讓多位歷屆得獎者再次成為美納里尼國際公平競技獎的焦點，包括 Antonio Rossi、Giancarlo Antognoni、Ian Thorpe、Sasha Vujačić、Giacomo Perini 及 Andrea Zorzi。

美納里尼公平競技基金會 (Fair Play Menarini Foundation) 董事會成員 Luca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 表示：「三十年前，以推廣運動價值觀為使命的項目就此誕生。 時至今日，我們可以肯定地說，這些理念比從前任何時候都更加重要。 這些年來，我們遇見了眾多出類拔萃的冠軍人物，但更重要的是，他們都是非凡的人，其讓我們明白，尊重規則、尊重對手、尊重自己，才是最大的成功。」

晚會主持陣容包括 Rachele Sangiuliano、Michele Cagiano 和 Omar Schillaci，而 Federico Buffa 亦會一同參與，引領觀眾走進體壇多個深深觸動人心的傳奇故事。 2026 年美納里尼公平競技獎頒獎典禮將於 Sky 電視台的 501 及 257 頻道 直播。

如欲緊貼得獎者動向及最新資訊，可瀏覽官方網站 www.fairplaymenarini.com，並追蹤獎項的官方社交媒體，包括 Instagram、Facebook 及 YouTube。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite