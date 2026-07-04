三十載光輝印記：美納里尼國際公平競技獎於佛羅倫斯五月音樂節劇院璀璨亮相

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Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

04 7月, 2026, 23:28 CST

佛羅倫斯2026年7月4日 /美通社/ -- 三十年來，美納里尼國際公平競技獎 (Fair Play Menarini International Award) 表彰一眾體壇巨星，他們以行動證明，建立在尊重與誠信之上的勝利，才是至高無上的榮耀。 昨晚，美納里尼國際公平競技獎在佛羅倫斯五月音樂節劇院 (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 的舞台上，舉行了一場令人難忘的慶典，以紀念這個重要里程碑，並向享譽國際的體壇傳奇致敬。

第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎
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今屆特別盛典的獲獎者包括足球傳奇 Diego Milito、Emilio ButragueñoGianfranco Zola；重新定義撐竿跳極限的運動員 Armand Duplantis；世界泳壇的真正標誌性人物 Gregorio Paltrinieri；因其致力透過殘奧運動推動共融與堅毅精神，展現非凡承擔而獲嘉許的 Bebe Vio；力量與堅韌的象徵 Achille Polonara；競走界的主要代表 Antonella Palmisano；意大利排球的重要支柱 Simone Anzani；以成就彰顯殘奧運動價值的 Chiara Mazzel；意大利頂尖劍擊手之一 Daniele Garozzo；以及憑藉出色表現為意大利速度滑冰寫下了歷史新頁的 Davide Ghiotto、Michele MalfattiAndrea Giovannini。 此獎亦向 Fabio Caressa 致敬，他是意大利體育新聞領域中最具份量的權威人物之一。

適逢此獎成立三十周年誌慶，多位美納里尼國際公平競技獎大使亦蒞臨盛會，與本屆得主共襄盛舉，當中包括 Antonio Rossi、Giancarlo Antognoni、Ian Thorpe、Sasha Vujačić、Giacomo PeriniAndrea Zorzi。他們歷年來的支持，展現此獎三十年來所走過的歷程，以及其始終捍衛的崇高價值。

晚會由 Rachele Sangiuliano、Omar Schillaci、Michele CagianoFederico Buffa 主持，並在 Sky 現場直播。

美納里尼國際公平競技基金會董事會成員 Luca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 表示：「美納里尼國際公平競技獎迎來三十週年，既是讓我們滿懷驕傲回顧種種成就的時刻，也是重申我們堅定承諾的契機。 我們將一如既往，傳頌這些故事。那些典範證明才華唯有與尊重、誠信和公平並存，才具有最真切的意義。 這是我們希望一直傳遞給下一代的訊息。」

如欲了解得獎者動向及最新消息，可瀏覽官方網站 www.fairplaymenarini.com，並於 InstagramFacebookYouTube 上追蹤獎項的官方社交媒體帳號。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

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