三十載光輝印記：美納里尼國際公平競技獎於佛羅倫斯五月音樂節劇院璀璨亮相

今屆特別盛典的獲獎者包括足球傳奇 Diego Milito、Emilio Butragueño 及 Gianfranco Zola；重新定義撐竿跳極限的運動員 Armand Duplantis；世界泳壇的真正標誌性人物 Gregorio Paltrinieri；因其致力透過殘奧運動推動共融與堅毅精神，展現非凡承擔而獲嘉許的 Bebe Vio；力量與堅韌的象徵 Achille Polonara；競走界的主要代表 Antonella Palmisano；意大利排球的重要支柱 Simone Anzani；以成就彰顯殘奧運動價值的 Chiara Mazzel；意大利頂尖劍擊手之一 Daniele Garozzo；以及憑藉出色表現為意大利速度滑冰寫下了歷史新頁的 Davide Ghiotto、Michele Malfatti 和 Andrea Giovannini。 此獎亦向 Fabio Caressa 致敬，他是意大利體育新聞領域中最具份量的權威人物之一。

適逢此獎成立三十周年誌慶，多位美納里尼國際公平競技獎大使亦蒞臨盛會，與本屆得主共襄盛舉，當中包括 Antonio Rossi、Giancarlo Antognoni、Ian Thorpe、Sasha Vujačić、Giacomo Perini 及 Andrea Zorzi。他們歷年來的支持，展現此獎三十年來所走過的歷程，以及其始終捍衛的崇高價值。

晚會由 Rachele Sangiuliano、Omar Schillaci、Michele Cagiano 及 Federico Buffa 主持，並在 Sky 現場直播。

美納里尼國際公平競技基金會董事會成員 Luca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 表示：「美納里尼國際公平競技獎迎來三十週年，既是讓我們滿懷驕傲回顧種種成就的時刻，也是重申我們堅定承諾的契機。 我們將一如既往，傳頌這些故事。那些典範證明才華唯有與尊重、誠信和公平並存，才具有最真切的意義。 這是我們希望一直傳遞給下一代的訊息。」

如欲了解得獎者動向及最新消息，可瀏覽官方網站 www.fairplaymenarini.com，並於 Instagram、Facebook 及 YouTube 上追蹤獎項的官方社交媒體帳號。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite