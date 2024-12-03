復星案例入選聯合國全球契約組織「二十年二十佳」可持續發展報告

香港2024年12月3日 /美通社/ -- 2024年是聯合國全球契約組織（UNGC）提出ESG（環境、社會和公司治理）理念和原則的20周年。11月29日，聯合國全球契約組織發起的「二十年二十佳」企業可持續發展案例報告發布會在北京聯合國大樓隆重舉行，復星「鄉村醫生計劃賦能農村醫療服務」入選。

經過聯合國系統高級別代表以及高校專家所組建的專家評委會4個月的審議，最終確定20個具經濟性、操作性、可複製性、創新性與包容性的可持續發展企業案例收錄至本報告。發佈會現場，聯合國契約組織首次以直播形式，向全世界展示在華企業的可持續發展行動。

今年是復星加入UNGC 10周年。作為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團，復星始終秉持商業向善和「修身、齊家、立業、助天下」的ESG願景，MSCI ESG評級為「AA」，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為「AA」的綜合型企業。

「我們守護村醫，村醫守護大家。」 發佈會上，復星國際副首席戰略賦能官、企業社會責任部總經理暨上海復星公益基金會（下稱「復星基金會」）秘書長張翼飛介紹了鄉村醫生項目的實施情況。2017年，復星基金會在國家衛健委指導下，聯合中國人口福利基金會、中國光彩事業基金會等單位啟動「健康暖心—鄉村醫生項目」，圍繞守護、賦能與激勵村醫，推進以「五個一」工程為抓手的全方位立體式幫扶計劃，守護基層健康，促進「健康中國行動2030」目標及健康中國夢的實現。「經過七年多發展，項目已覆蓋16個省、直轄市、自治區的78個縣，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬農村家庭。」 復星因此榮獲「脫貧攻堅優秀集體」稱號，項目獲得「中華慈善獎」、「中國青年志願者優秀組織獎」、「上海慈善獎」等獎項。

未來，鄉村醫生項目將繼續踐行復星「助天下」的初心，在村醫能力提升、擴大公益夥伴、全面助力鄉村振興等方面繼續深耕，推動項目高質量、可持續發展，為社會帶來更多溫暖與愛。

SOURCE 復星