工展將開鑼，健絡通為本地及海外顧客呈獻大量精選優惠

健絡通藥業有限公司於1999年由著名中醫教授黃天賜創立，繼「健絡通」品牌，在25年間亦陸續推出「藏紅寧」及「壹點寧」兩個品牌的產品，迎合大家在紓緩疼痛方面的不同需要。為進一步照顧都市人養生及預防疾病的需要，「健絡通」將聯乘「益記八寶堂」於今年工展會攤位內展銷「益記八寶堂」6款茶包，包括人參五寶茶、甘草胎菊金銀花茶等。

黃天賜教授的父親於1968年在深水埗南昌街開設「益記八寶茶」涼茶鋪，隨著時代的發展，黃教授以傳統中醫草藥和食療為基調，配合現代人需求，以即沖茶包呈現「益記八寶茶」，冀為都市人帶來健康的生活。傳承半世紀，現代中醫與傳統涼茶的精髓融合，一沖即飲，隨時活出健康態度。

精選會場限定優惠

會場內購物氣氛濃厚，健絡通除了提供產品折扣，更會隨購物附送多款專為今次工展會特製、會場限定的限量版精品，所有禮品均為限量製作，送完即止。攤位內主打的優惠*包括︰

1. 消費滿HK$180，送隨行保溫杯一個（價值HK$180）；

滿HK$400 送迷你晴雨傘一把及R6 RESETER 按摩棒一支（總值HK$319）；

滿HK$1,000 送防滑瑜珈墊一張（價值HK$599）；

2. 消費滿HK$700，以電子貨幣付款，即享95折； 滿HK$1,500，即享9折；

3. 每日首25名購滿HK$100的顧客，可以 HK$1加購壹點寧 清涼／健絡通草本活絡油／藏紅寧外用鎮痛劑5毫升1支。

海外顧客一同參與

工展會每年均吸引大量本港及大灣區消費者搶購優惠商品，為讓身處海外的消費者亦可感受工展會購物的熾熱氣氛，健絡通亦特意於工展會期間在健絡通官方網店舉行海外客戶尊享的購物禮遇︰於店內購物滿HK$600，即享全單88折（優惠不包括運費）*。海外的消費者亦可一同參與今次的年度盛事。

*優惠受條款及細則約束；所有贈品數量有限，送完即止。

第 58 屆工展會—健絡通攤位

日期︰2024年12月14日至2025年1月6日

地點︰香港銅鑼灣維多利亞公園

攤位︰4C10-12

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久的歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

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SOURCE 健絡通藥業