伊雲谷獲永續獎項雙認證：以數位韌性驅動永續發展，構建企業動能核心

伊雲谷榮獲 AWS 2024 全球年度 MSP 合作夥伴獎項

伊雲谷榮幸宣布榮獲2024年 AWS 區域與全球合作夥伴獎 (Geo and Global AWS Partner Award) 中的「全球年度 MSP合作夥伴獎 (MSP Partner of the Year - Global)」。該獎項旨在表彰協助客戶推動創新並在 Amazon Web...