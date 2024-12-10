伊雲谷獲永續獎項雙認證：以數位韌性驅動永續發展，構建企業動能核心

台灣永續能源研究基金會 (TAISE) 致力於推動台灣永續發展，並與全球目標接軌。TAISE 主辦的全球企業永續獎 (GCSA) 和台灣企業永續獎 (TCSA) 為業界重要指標。GCSA 中的「全球企業永續報告書獎」已舉辦七屆，表彰資訊透明可信的企業永續報告，邀請國際評審從多元視角評估企業的永續實踐，成為企業永續績效檢視的標竿；TCSA 的「資訊安全領袖獎」，今年舉辦第十七屆，鼓勵企業提升資安意識及安全技術能力，已累積吸引近 900 家企業參與，2024 年邀集超過 1,700 位來自各界的評審共同參與評選工作。伊雲谷同時榮獲雙獎認證，彰顯在永續發展與企業社會責任方面的卓越表現。

伊雲谷重視員工並以永續發展引領企業未來，推動高透明度與數據驅動的綠色行動

長期以來，伊雲谷秉持數據驅動理念，提供高透明度的永續資訊，自興櫃時期即定期發行年度永續報告書，積極回應利害關係人的需求。我們遵循國內外永續相關法規與準則，將永續與氣候變遷策略納入企業運營考量，以數位韌性及雲端服務競爭力，引領企業未來發展，我們的永續發展目標與核心：

組織發展： 鼓勵創新、打造共享彈性環境，並營造友善工作氛圍，員工性別比例接近1：1，體現多元平等。

鼓勵創新、打造共享彈性環境，並營造友善工作氛圍，員工性別比例接近1：1，體現多元平等。 人權承諾 ：發佈人權聲明，承諾同工同酬、健康安全的工作環境、結社自由、勞資和諧及保護個人資料。

：發佈人權聲明，承諾同工同酬、健康安全的工作環境、結社自由、勞資和諧及保護個人資料。 人權盡職調查 ：參考聯合國及國際人權倡議，進行人權風險鑑別，並完成首度人權盡職調查。

：參考聯合國及國際人權倡議，進行人權風險鑑別，並完成首度人權盡職調查。 社會責任 ：透過志工社與各單位推動雲端普及、關懷弱勢、環境保護等活動，積極為社會創造正面影響。

：透過志工社與各單位推動雲端普及、關懷弱勢、環境保護等活動，積極為社會創造正面影響。 落實淨零碳排：今年世界環境日伊雲谷正式宣佈將於 2050 年達成浄零碳排，總部自 2022 年起辦公室開始啟用再生能源，而 2023 年使用比例達3.6%，並承諾於2025年使用再生能源達10%。

伊雲谷構建國防等級資安，實現政策與技術雙軸並行

資安韌性是企業永續營運的關鍵能力，也是實現 ESG 目標的重要指標。為此，企業需建立健全的資安策略，為永續發展奠定穩固基礎。

伊雲谷數位科技為國內雲端服務領導廠商，資訊安全是核心關注之一。自 2017 年起，獲得 ISO 27001 和 ISO 27017 雙重認證，顯示對資安的高度重視，並以「組織政策」、「設施與實體管理」、「內部溝通與持續管理」為三大軸心，公司透過設立資訊安全長、成立資通安全委員會，並執行全面的資安管理計畫，涵蓋網路安全、資安教育、第三方監控、員工資安演練等方面，確保企業資安風險有效管理，並定期報告資安政策的執行成效。

在 2023年，伊雲谷取得顯著的資安績效，當年度未發生資料外洩事件，且獲得多項第三方認證。伊雲谷目前累計獲得了 AWS Managed Security Service Provider (AWS MSSP) (2023)、Cloud Security Alliance 頒發的「Trusted Cloud Provider」認證 (2023) 及 Cyber Security Agency of Singapore (CSA) 頒發的「Cyber Essentials Mark」標誌 (2024)，同時也在第三方評級機構 SecurityScorecard 評級提升至 A 級 ，彰顯公司對雲端資訊安全的堅定承諾。

放眼未來，伊雲谷持續推動永續發展

伊雲谷將繼續強化核心競爭力，提升企業綜合實力，並持續推進 ESG 目標朝向永續經營邁進。同時，我們積極協助客戶克服碳排放議題，通過推動企業上雲及持續落實自身永續發展願景，以協助客戶達成數位轉型與減碳淨零的目標。

伊雲谷2023年永續報告書，請見：https://www.ecloudvalley.com/esg-zh/p/download

關於伊雲谷

數位轉型服務商伊雲谷數位科技 (6689) 成立於 2013 年，致力提供企業級雲端服務，於 2017 年成為大中華區首位 「AWS核心級服務合作夥伴」，2019年成為 SAP 金級銷售合作夥伴，並於 2021年成為微軟授權解決方案合作夥伴 (Licensing Solution Partner)，亦為 Oracle 加值經銷商 (VAR, Value Added Reseller)，2022 年正式將 Google Cloud 納入旗下公有雲服務，以「一站式多雲服務」滿足企業客戶需求。伊雲谷亦結盟全球 ERP 系統領導品牌 SAP、全球客戶關係管理領導品牌 Salesforce 、全球企業軟體供應商領導品牌甲骨文(Oracle)，提供雲端應用服務。據點橫跨臺灣，中國、香港、菲律賓、新加坡、美國、馬來西亞、泰國、印尼、越南、澳洲。

了解伊雲谷服務：https://www.ecloudvalley.com/tw/p/contact_us_pr

SOURCE eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd.