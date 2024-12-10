平安產險攜手汽車之家推出行業首個智駕保障服務險

香港2024年12月10日 /美通社/ -- 近日，中國平安財產保險股份有限公司（以下簡稱「平安產險」）與賽力斯汽車在重慶賽力斯超級工廠簽署戰略合作協議。平安產險黨委書記、董事長兼CEO、汽車之家董事長龍泉和賽力斯汽車總裁何利揚等雙方領導出席並見證了簽約。平安產險黨委委員、總經理助理徐霆，汽車之家黨委副書記、高級副總裁王有東受邀出席簽約儀式。雙方將圍繞智駕保障產品、數字化保險服務、生態資源共享三大領域展開深度合作，共同探索和開發智能駕駛創新領域保險服務的新模式、新產品，推動用戶服務水平全面提升，為滿足智能駕駛時代下主機廠、消費者對於新技術應用過程中的創新保障和服務需求。

在戰略合作指引下，平安產險攜手汽車之家與賽力斯旗下AITO問界汽車率先推出了全國首創的智能駕駛責任險保障計劃——智駕無憂服務權益，覆蓋智能泊車、智能駕駛等智駕全場景保障需求，通過探索高效、無憂的風險管理方案，在場景化、功能化、具象化、品牌化等方面為廣大新能源車主提供更加全面的智能駕駛出行保障。

場景化方面，由於現階段高階智能網聯汽車的使用涉及多種場景，在不同場景下的道路、環境、交通等特點差異較大，所需要提供的保障類型也各不相同。因此，平安產險針對問界智能泊車、智能駕駛8大場景因地制宜，為各類車型提供了針對性的智能駕駛責任風險保障方案。

功能化方面，智能網聯汽車不同的自動駕駛功能，所覆蓋的風險種類和保障需求也呈現出差異化，因此，為不同自動駕駛功能提供差異化的保障方案成為關鍵。平安產險針對泊車輔助、巡航輔助、領航輔助以及網絡安全等智能網聯汽車的新型風險點，針對性地設計了全面的保障方案，有效覆蓋各類功能風險責任。

具象化方面，此次推出的智能駕駛責任險保障計劃，在保險方案設計上充分考慮了不同客戶群體的需求，比如消費者的關注點更側重於單車的保險保障，包括傳統的車損、第三者責任等；而車企和運營商，會額外關注其客戶以及自身資產的保障，如駕乘人員的安全或軟硬件設備損失等。平安產險在此基礎之上，針對企業不同的保險需求開發差異化的保險保障產品，並匹配提供個性化的保險服務。

品牌化方面，汽車之家作為平安集團旗下控股公司，與賽力斯一直保持深度的合作共創關係。汽車之家將為AITO問界品牌產品的車型車系頁定制智駕無憂服務權益的標識，讓用戶能夠更快、更好地體驗產品的智駕實力優勢，將智駕標簽與 AITO 問界品牌深度綁定。同時，借助汽車之家專業的原創內容團隊為事件持續報道，有效擴大了品牌的影響力，吸引了更多潛在用戶的關注，進一步提升了賽力斯智駕實力的知名度和美譽度。

平安產險黨委書記、董事長兼CEO、汽車之家董事長龍泉表示，本次合作中，汽車之家作為平安集團成員起到了重要的推動作用，充分發揮自身的媒體價值和客情優勢，與平安產險聯動進行關鍵客戶拜訪，與客戶共創推出行業首個智駕保障服務計劃，不僅為終端智駕用戶打造了更安全、全面、便捷的服務體驗，更為智能駕駛時代專屬保障樹立了一個新的行業標杆。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家