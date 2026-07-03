香港舉行最盛大《反斗奇兵5》主題派對 --「FOREVER TOYS @ 海港城」

位於香港重點旅遊熱點維多利亞港海旁，海港城的海運大廈露天廣場化身《玩具對科技》遊戲室，入口處逾2米高的胡迪、翠絲及紅心雕塑列陣，而會「眨眼」的莉莉平板隧道亦帶領大家走進玩具對科技的世界。四大互動遊戲區分別是西部牛仔主題的「JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE」拋圈圈遊戲、小叉與貝嘉倫夢想婚禮為靈感的「FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED」砌積木挑戰、巴斯光年與三眼仔的「BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS」球類計分遊戲，以及考驗記憶力的「LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC」電子互動遊戲。

在海運大廈頂層的觀景台—海運觀點設有「巴斯光年，一飛衝天！」主題裝置，4.5米高巴斯光年雕塑以其經典英雄姿態昂首俯瞰維港，粉絲們可在維港美景下與這位「太空戰士」來一張充滿動感的同框合照！香港迪士尼樂園在海運觀點草坪呈獻「Pixar夏日大召集」主題裝置，包括「Pixar水花大街派對！」巡遊花車造型裝置、4米高Pixar好友主題積木城堡，以及靈感來自「沖天遙控車」的造型裝置，注入滿滿的夏日活力。「迪士尼與彼思《反斗奇兵5》的藝術世界」展覽同步進駐海港城美術館，讓大家走進《反斗奇兵5》藝術世界，見證角色從平面構想躍上大銀幕的創作旅程。活動期間更設有The Forever Toy House《反斗奇兵5》主題期間限定店，獨家發售一系列會場限定精品，讓大家把美好回憶帶回家。

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活動詳情: https://www.harbourcity.com.hk/tc/article/forever-toys-harbour-city/

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