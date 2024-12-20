水滴金融：積極招募有志於財富管理和保險服務行業的人才

水滴公司聯合創始人、水滴金融負責人楊光表示，秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融組建了一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。「只要員工能夠站在客戶角度思考，真正了解客戶需要，持續為客戶創造價值，便能夠獲得客戶的認可。」

楊光強調，如果團隊遇到分歧或矛盾，只要員工把客戶放在第一位，重視企業的願景和價值觀，便可以理性討論，達成統一的工作方法。「價值觀是一所公司的做事標準，新人接受培訓時，除了公司的歷史背景，也要學習企業價值觀； 他們也需要參與價值觀考核，確保能達到標準。」

為了更好的為客戶服務，在總公司的科技賦能下，水滴金融能夠幫助員工個人打造專屬數位分身，並為員工提供市場領先的營運課程，解決「帳號搭建、培育、成熟，熱點話題篩選、腳本撰寫、視頻剪輯、內容分發」等難題。 更高效的提升客戶觸達能力，掌握不同社交平臺的『流量密碼』，實現業務轉化和獲客的雙重增長。

公開數據顯示，水滴金融已經與安盛、宏利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等20多家香港知名保險公司及機構合作。水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。

SOURCE Waterdrop Inc.