水滴金融：已組建一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊

目前，水滴金融正在積極招募更多有志於財富管理和保險服務行業的人才。 希望更多具有深厚行業知識和專業技能的專家，以及對客戶服務充滿熱情、願意不斷學習和成長的專業人士加入。 公司將提供全面的培訓和發展計劃，幫助新加入的成員快速融入團隊，實現個人職業發展。

公開數據顯示，水滴金融已經與安盛、宏利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等20多家香港知名保險公司及機構合作，上线超过1000个产品。水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。

水滴金融母公司水滴公司，旗下擁有水滴籌、水滴保、翼帆醫藥等多個業務。水滴公司旗下水滴保已與國內近百家保險公司達成合作，推出1357種高性價比保險產品，累計服務超過1.1億保險客戶，是獲得客戶廣泛認可和可信賴的品牌。 曾入選《亞洲保險評論》2021亞洲保險科技Top25榜單，獲得2024年度保險仲介影響力品牌、2023保險業卓越社會責任獎、2022年中國保險業數位化服務優秀案例等殊榮。

SOURCE Waterdrop Inc.