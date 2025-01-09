紅盒迷你倉任命鍾震南為新任首席執行官，推動持續增長與創新

香港2025年1月9日 /美通社/ -- 紅盒迷你倉欣然宣布鍾震南由2025年1月1日起出任首席執行官。

鍾先生為紅盒迷你倉帶來豐富的經驗，他曾擔任共享辦公空間品牌JustCo 的集團投資主管，成功領導了整個亞太地區企業發展和資產管理的戰略項目。在此之前，鍾先生曾在香格里拉集團擔任過多個領導職位，負責管理超過 250 億港元的資產，並監管大中華地區超過 15 項資產的投資組合。此外，他曾服務凱德集團 (CapitaLand) ，並推動企業規劃與發展，專注於凱德商用在亞洲地區的業務。

自2022年以來，紅盒迷你倉不斷擴展業務，目前擁有並經營六個現代化設施，總建築面積超過40萬平方尺。最近在香港島西區開設的新設施，突顯了自存倉解決方案的強大需求。

紅盒迷你倉臨時首席執行官 Michael Cocozzo 表示：「紅盒迷你倉的目標是成為香港領先的自存倉營運商，我們看到進一步增長的巨大機會。憑藉鍾先生在投資和資產管理方面的豐富經驗，我們期待他能推動紅盒迷你倉在競爭激烈的市場下進行策略和創新。我們期待與他合作，帶領公司進入下一個發展階段。」

鍾先生表示：「我很榮幸有機會領導紅盒迷你倉。面對2025年及以後變動的商業環境，提供高質的顧客體驗和創新解決方案是成功的關鍵。與優秀的團隊共同努力，我相信我們能夠為顧客提供超卓的價值，並保持我們的可靠性和良好聲譽。」

有關紅盒迷你倉的更多詳細信息，請到網址https://www.redboxstorage.com.hk/ 。

關於紅盒迷你倉

紅盒迷你倉已建立成為首屈一指倉存供應商，以其可靠性和個性化服務而聞名。公司在香港擁有並營運六個現代化設施，總面積超過40萬平方尺，確保顧客便捷使用。紅盒迷你倉對安全的不懈承諾和追求創新服務解決方案使其能夠滿足不同顧客需求，強調顧客的安心。公司持續增長的記錄使其在2022年被全球投資巨頭布魯克非資產管理 (Brookfield Asset Management Inc.) 收購，突顯公司成功的擴張及對卓越的持久承諾。

SOURCE RedBox Storage