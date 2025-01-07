汽車之家榮膺金軒獎「年度營銷機構金獎」成為唯一獲獎汽車互聯網平台

香港2025年1月7日 /美通社/ -- 1月6日，由《汽車商業評論》雜誌發起的第十一屆「金軒獎」頒獎典禮在北京舉行。該獎項評選以「中國汽車品牌創新推動力」為主題，面向汽車整車廠商、零部件企業和經銷商，表彰在中國市場上致力於品牌創新、營銷模式創新、營銷體系創新並取得較高投資回報和收益的企業。汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）今年首次參評金軒獎，憑藉與平安產險和全聯車商攜手發起的「百城煥新」系列營銷活動，贏得了組委會專家的一致好評，榮膺「年度營銷機構金獎」，並成為唯一獲獎的汽車互聯網平台。

來自一汽大眾、東風汽車、上汽大眾、長安汽車、北京汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、蔚來汽車等汽車集團旗下的40多個品牌，以及汽車之家、中汽傳媒、迪光數字等汽車全生態鏈50多家板塊（子分公司）及營銷單元，100多位汽車營銷高管、總監、經理和行業專家、高校教授與學者，共同現場見證了這一盛事。一汽大眾、重慶問界、廣汽豐田、星圖汽車等企業獲得了「年度營銷創新團隊金獎」。東風柳州、東風風神、極氪等企業獲得了 「年度作品類金獎」。現場還頒發了「年度案例類金獎」、「年度營銷機構金獎」等多項重磅榮譽。

2024年，汽車之家響應國家商務部、財政部等7部門聯合印發的《汽車以舊換新補貼實施細則》及汽車「以舊換新」和「新能源汽車下鄉」政策，整合與平安產險的資源，同時加強與天天拍車的業務協同，發起的「百城煥新」系列活動，聚焦下沉和置換市場，通過多元化的營銷策略佈局，全面覆蓋「線上+線下」場景。圍繞汽車消費全生命週期，匯聚核心商圈打造「看買用換」一站式便捷購車盛會，有效精准地解決了用戶痛點，真正幫助主機廠「補缺」銷售渠道、降低運營成本、提升銷售效率，打通更接近下沉市場的「最後一公里」，成為拉動汽車消費、增強經濟活力、推動產業智能化轉型和新質生產力發展的重要力量。

榮獲此次榮譽，不僅是對汽車之家積極承擔企業社會責任的認可，也是對汽車之家在中國汽車產業營銷領域創新成果的嘉獎。展望2025年，「求真」與「向實」成為年度消費關鍵詞。通過金軒獎的評選，可以看到汽車營銷已經進入數字社會下消費者關係的深度運營時代，產品功能和品牌的更高境界是「符合我」的新體驗和新文化。接下來，面對汽車消費新需求，汽車之家將進一步彙聚新能源汽車產業資源，助力合作夥伴開拓下沉市場機會，挖掘汽車消費新增量。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家