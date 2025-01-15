香港海港城商場推出「彩獅鼓躍」農曆新年佈置

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海港城置業有限公司

15 1月, 2025, 19:56 CST

新年佈置以寓意「發」的中國幸運數字8及喜慶色彩為主題，十八頭醒獅精彩表演為活動揭幕，祝願各位年頭「發」到年尾！

香港2025年1月15日 /美通社/ -- 為迎接農曆新年來臨，香港最大的商場「海港城」於2025年1月11日至2月16日，特別以寓意「發」的中國幸運數字8及喜慶色彩為創作概念，為大家帶來「彩獅鼓躍@海港城」農曆新年佈置，祝願各位年頭「發」到年尾！

18頭彩色醒獅坐落海運大廈露天廣場，兩頭3米高的巨型醒獅更在海運大廈正門恭迎大家到來
海港城今年與姜氏金龍醒獅團負責人姜偉池（三姜）的「獅王無用」品牌及著名玄學風水專家李丞責博士攜手合作，在海運大廈露天廣場設置的28米長「百彩醒獅長廊」，一次過展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅，寓意「一生實發」，期望各行各業事事暢旺

十八頭醒獅於香港海港城商場作新春表演，為「彩獅鼓躍」農曆新年佈置揭幕。
十八頭醒獅於香港海港城商場作新春表演，為「彩獅鼓躍」農曆新年佈置揭幕。
海港城「百彩醒獅長廊」展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅，寓意「一生實發」；「喜氣福運階梯」貼上大型「8」字吉祥圖騰，兩頭巨型黃色及青色醒獅更在商場入口向大家拜年
海港城「百彩醒獅長廊」展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅，寓意「一生實發」；「喜氣福運階梯」貼上大型「8」字吉祥圖騰，兩頭巨型黃色及青色醒獅更在商場入口向大家拜年
大人小朋友可敲起不同開運大鼓，敲響新春好意頭！
大人小朋友可敲起不同開運大鼓，敲響新春好意頭！
十八頭醒獅於香港海港城商場作新春表演，為「彩獅鼓躍」農曆新年佈置揭幕。 海港城「百彩醒獅長廊」展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅，寓意「一生實發」；「喜氣福運階梯」貼上大型「8」字吉祥圖騰，兩頭巨型黃色及青色醒獅更在商場入口向大家拜年 大人小朋友可敲起不同開運大鼓，敲響新春好意頭！

18頭不同顏色的醒獅都代表著獨特的新春祝賀，例如「飛『黃』騰達」、「一炮而『紅』」、「平步『青』雲」等等；長廊同時設置8個平鼓及5個企鼓，當中6個「特色」平鼓更以不同顏色配上「旺、吉、鴻、桃、智、祿」的祝願，讓大家摸摸獅頭，鴻運當頭；敲起開運大鼓，敲響新春好意頭。「百彩醒獅長廊」頂部的幻彩燈片在陽光下折射出不同顏色，祝福大家新一年大放光芒！今年更首度聯乘李博士推出獨家「彩獅鼓躍」新春開運卡，八款不同顔色的開運卡，分別有助大家提升事業、學業、家庭、愛情、財富、美麗、健康及旅遊等運勢。

此外，海港城海運大廈正門亦添上歡樂喜慶的裝束。「喜氣福運階梯」貼上色彩奪目的大型「8」字吉祥圖騰，兩頭3米高的巨型黃色及青色醒獅更在入口恭迎大家，寓意左右逢源及得心應手。祝願大家穿過樓梯後，在新一年發展順利，步步高升，發光發熱又發財！

「新春醒獅舞台」讓小朋友了解醒獅的習俗及寓意
海運大廈地下中庭化身成「新春醒獅舞台」，不論是大人或小朋友，都可以在舞台上與五頭威風凜凜的醒獅及舞獅旗打卡留念。舞台兩側還設有「互動知識揮春」，讓大家了解香港非物質遺產的傳統藝術 — 醒獅的製作、習俗及其寓意，增添新春的喜慶氛圍。

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