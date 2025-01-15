香港海港城商場推出「彩獅鼓躍」農曆新年佈置

18頭不同顏色的醒獅都代表著獨特的新春祝賀，例如「飛『黃』騰達」、「一炮而『紅』」、「平步『青』雲」等等；長廊同時設置8個平鼓及5個企鼓，當中6個「特色」平鼓更以不同顏色配上「旺、吉、鴻、桃、智、祿」的祝願，讓大家摸摸獅頭，鴻運當頭；敲起開運大鼓，敲響新春好意頭。「百彩醒獅長廊」頂部的幻彩燈片在陽光下折射出不同顏色，祝福大家新一年大放光芒！今年更首度聯乘李博士推出獨家「彩獅鼓躍」新春開運卡，八款不同顔色的開運卡，分別有助大家提升事業、學業、家庭、愛情、財富、美麗、健康及旅遊等運勢。

此外，海港城海運大廈正門亦添上歡樂喜慶的裝束。「喜氣福運階梯」貼上色彩奪目的大型「8」字吉祥圖騰，兩頭3米高的巨型黃色及青色醒獅更在入口恭迎大家，寓意左右逢源及得心應手。祝願大家穿過樓梯後，在新一年發展順利，步步高升，發光發熱又發財！

「新春醒獅舞台」讓小朋友了解醒獅的習俗及寓意

海運大廈地下中庭化身成「新春醒獅舞台」，不論是大人或小朋友，都可以在舞台上與五頭威風凜凜的醒獅及舞獅旗打卡留念。舞台兩側還設有「互動知識揮春」，讓大家了解香港非物質遺產的傳統藝術 — 醒獅的製作、習俗及其寓意，增添新春的喜慶氛圍。

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