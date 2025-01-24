全球近二十五億學齡兒童受到危機影響，極需緊急支持以獲得優質教育：三年間增加了三千五百萬人

在國際教育日之際，「Education Cannot Wait」發佈了最新的《全球估算報告》（Global Estimates Report），警示日益增長的需求超過了教育援助資金的供應。

紐約2025年1月24日 /美通社/ -- 根據今天「Education Cannot Wait」（簡稱ECW）發佈的最新《全球估算報告》（Global Estimates Report），全球受危機影響的學齡兒童數量急劇上升，他們極需緊急支持以獲得優質教育。最新報告顯示，這一數字在過去三年中增加了約三千五百萬人，預計到2024年底將達到2.34億。

持續加劇的衝突，再加上越來越頻繁和嚴重的極端天氣與氣候事件，正在危及這一快速增長的兒童群體的現在與未來。報告指出，難民、國內流離失所的兒童、女孩以及有障礙的兒童是受影響最深的群體。

儘管需求不斷增加，報告強調，在經歷了數年的顯著增長後，人道援助教育資金目前已經停滯不前。近年來，分配給教育的官方發展援助（Official Development Assistance，簡稱「ODA」）總額比例也有所下降。根據聯合國的資料，要實現《可持續發展目標》（Sustainable Development Goals，簡稱「SDGs」）中低收入和中低收入國家的教育目標，年均資金缺口達1000億美元。

「在這個國際教育日，我們發出警鐘。全球近兩億四千萬受到危機影響的兒童正被剝奪了接受優質教育的基本權利。公共和私營部門捐助者極需增加資金，為他們提供應有的保護性、優質學習機會。釋放他們的潛力，使他們能夠茁壯成長並成為積極的變革者，是我們加速實現可持續發展目標（SDGs）最具轉型意義的投資。」Education Cannot Wait執行主任Yasmine Sherif表示。

報告強調，武裝衝突、強迫流離失所、氣候引發的災害、流行病和社會經濟挑戰等因素，對兒童的健康、教育和福祉構成長期威脅。報告進一步指出，危機正變得越來越激烈、廣泛和相互交織。在過去五年中，全球衝突的數量翻了一番，至2024年，50個國家/地區經歷了極端、高度或動盪的衝突水平。

一場無聲的全球緊急狀況

在報告中指出的2.34億受危機影響的兒童和青少年中，有8500萬人（37%）完全無法上學。在這8500萬人中：

52%是女孩。

17%（即1500萬人）是難民或國內流離失所者。

超過20%是有殘疾的兒童。

五個持續危機的國家——蘇丹、阿富汗、埃塞俄比亞、剛果民主共和國和巴基斯坦——佔據了這些失學兒童的近一半。

在受到危機影響的小學年齡兒童中，近三分之一未能入學（其中52%為女孩）。中學教育的情況同樣嚴峻：36%的初中年齡兒童和47%的高中年齡兒童無法接受教育。

即使他們在學校，許多受危機影響的兒童仍然落後於學習進度。只有17%的受危機影響的小學學齡兒童能在小學結束時達到最低閱讀能力。值得注意的是，小學階段的女孩在學業表現上持續優於男孩，佔這一群體的52%。

全球約一半的受危機影響的學齡兒童生活在撒哈拉以南非洲。報告指出，撒哈拉以南非洲是確保每個兒童受教育權利面臨最複雜挑戰的次區域。

報告還強調了氣候變遷如何加劇極端天氣事件的頻率和嚴重性，進一步將更多兒童推離學校。在2024年，薩赫爾（Sahel）地區、東非和中亞遭受了嚴重洪水的摧殘，而西北非和南部非洲以及美洲部分地區則遭遇了嚴重乾旱。這些危機的複合影響加劇了全球的糧食不安全問題，並促使了創紀錄的全球流離失所情況。

為了應對這些相互關聯的挑戰，Education Cannot Wait（簡稱ECW）及其全球策略合作夥伴呼籲額外籌集6億美元的資金，以實現基金四年策略計劃中列出的目標。透過來自公共捐助者、私營部門和高淨值個人的增加資金支持，ECW及其合作夥伴旨在到2026年為2000萬受危機影響的兒童提供安全、機會和希望，讓他們能夠接受優質教育。

SOURCE Education Cannot Wait