為危機四伏的學習空間注入綠化元素

紐約 2025年11月20日 /美通社/ -- 隨著氣候變遷加劇，全球危機的規模與嚴重性有增無減，Education Cannot Wait (ECW) 宣佈向救助兒童會 (Save the Children) 提供 65 萬美元加速基金補助，並與工程顧問 Arup 以及世界自然基金會 (WWF) 組成聯盟，為危機環境中的臨時學習空間制定全新綠化標準。正當世界領袖齊聚 COP30 聯合國氣候變化大會，致力加速推動解決方案，以實現更可持續、更具韌性的未來，這項倡議彰顯出氣候行動與緊急情況下教育之間的重要關聯。

臨時學習空間，為身陷緊急狀況的兒童提供生命支援：從孟加拉國的難民營，以至南蘇丹的洪水區。然而該領域缺乏明確指引，未能說明如何以環保、韌性且包容的方式設計、建造及管理這些設施。缺乏適當標準，將導致資源浪費與環境日趨惡化，進而降低學習環境的質素。

一位年輕的羅興亞女孩在孟加拉 Cox’s Bazar 的一個臨時學習中心參加課程，這是世界上最大的難民營的所在地。© ECW

為填補此缺口，本項補助計劃匯聚了救助兒童會於兒童權利與緊急救援領域的領導地位、 Arup 的技術專長，加上世界自然基金會深厚的環境知識，透過創新合作模式，將人道救援、工程技術與生態可持續性緊密連結起來。

救助兒童會「學習突破」全球教育總監 Marian Hodgkin 表示：「我們的臨時學習空間在危機中提供穩定與希望，而這份希望必須超越當下困境，支持長遠的穩定發展，故此我們必需將專業技術與兒童心聲相結合。當兒童參與塑造這些空間時，我們正在使學習空間變得更安全、更切合實際需求且更具包容性。透過確保這些學習空間能夠承擔環保責任與具備韌性，我們向孩子們展示：我們正為其未來作出投資。」

Arup 副總監兼 UKIMEA 教育業務負責人 Hayley Gryc 表示：「Arup 很榮幸能與救助兒童會及世界自然基金會合作，這要歸功於 Education Cannot Wait 行動的支援，為危機中的兒童打造安全、可持續且能夠適應不同氣候的環境。這項計劃是重新構思教育與氣候行動如何融合的重要一步，確保即使在世界上最具挑戰性的環境中，臨時學習空間也能同時維護人類尊嚴與環境責任。」

「臨時學習空間，是災後幫助兒童重拾日常生活的避風港。但若未將環境因素納入設計考量，我們恐將加劇社區面臨的極端災害挑戰——諸如洪水、地震與火災等災難帶來的困境。透過這項合作夥伴關係，我們正開發實用工具，讓每個處於危機中的教室更具韌性、更包容，更綠意盎然。」世界自然基金會環境和災難管理高級總監 Anita van Breda 表示。

此項計劃面向在危機地區運作的教育工作者，將為其開發、試行並分享實用且易於操作的工具。該指引涵蓋臨時學習空間整個生命週期（從設計與材料採購到維護與退役），重點在於低衝擊施工與易於融入當地社會。指引同時亦著重納入身心障礙兒童及面臨性別障礙的兒童。

我們將與本地及國際夥伴共同建立全球臨時學習空間綠化框架，並配套實用指南與成本核算工具。此框架將在不同危機環境中進行測試，確保其在緊急情況下依然適用。這些工具將透過教育、氣候及人道主義網絡公開分享，以促進廣泛採用並產生深遠影響。

此項補助金，是 ECW 對緊急情況下作出之氣候智能教育戰略承諾的一環。此計劃彰顯出集體投資教育是氣候行動關鍵支柱，形勢迫切，也呼應了第 30 屆聯合國氣候變化大會 (COP30) 的行動呼籲，並為全球貢獻改革力量——在日益加劇的氣候與人道風險中，使教育體系更具韌性、可持續性與包容性。

